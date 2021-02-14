نموذج الامتحان المجمع يثير غضب أولياء الأمور «صورة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عقب انتهاء اجتماع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الذي أعلن خلاله عن قرارات مصيرية بشأن الامتحانات لصفوف النقل، تداول أولياء الأمور صورة من نموذج الامتحان المجمع الذي أشار له الوزير خلال حديثه.

وأظهرت الصورة، التي جاءت تحت عنوان «نموذج استرشادي»، أن الامتحان للصف الرابع الابتدائي 2020 للدور الثاني متعدد التخصصات، وتضمن الامتحان الموجود بالورقة لـ 5 أسئلة، أولها اسئلة اللغة العربية، ومن ثم الرياضيات والدراسات الاجتماعية، ثم العلوم ومادة اللغة الإنجليزية.

وسرعان ما تم تداول الصورة بالمجموعات الخاصة بأولياء الأمور، حيث أعربن العديد من الأمهات عن غضبهن، معلقين: «سمك لبن تمر هندي»، و«ليلة الامتحان هنذاكر ايه ولا ايه»، وأضافت آخرى: «كل اللي شاغلني دلوقتي لو الاسئله اللي جت ابني معرفهاش».

قرارات هامة لوزير التربية والتعليم بشأن موعد الامتحانات والدراسة

وكان أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إستكمال العام الدراسي الحالى 2020-2021، بعد أن تمّ تأجيل الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني، بسبب جائحة كورونا، في مؤتمر صحفي قبل قليل، وجاءت القرارات كالتالي:

1- لن ينجح طالب دون تقييم.. وسيتمّ عقد امتحانات إلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس، وامتحانات ورقية للطلاب من الصف الرابع وحتى الثاني الإعدادي، على أن يتمّ تقييم الطلاب شهريا، وإلغاء امتحانات التيرم الثاني.

2- عقد امتحان الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي للشهادة الإعدادية آخر العام الدراسي وسيكون امتحان واحد فقط.

3- توفير اللقاح لأعضاء المنظومة التعليمية قريبًا.

4- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتمّ تأجيلها لنهاية العام.

5- امتحان مجمع في يوم واحد لكل المواد في امتحانات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادي.

6- امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيًا باللجان فى المدارس وليس المنازل.

7- عودة فتح المدارس لبدء العام الدراسي الثاني 10 مارس المقبل.

8- عودة مجموعات التقوية بالمدارس 10 مارس المقبل.

9- رفع الغياب من المدارس.. وحضور الطلاب اختياري بداية من 10 مارس وليس إجباري.

10- الامتحان المصري EST، هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، منذ هذا التاريخ ولك بأثر رجعي.

11- تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بالـ Matching أو الـ super matching، عبر نظم التقييم قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكّد وزير التربية والتعليم، أنَّه سيتمّ تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أبنائنا الطلاب، منوهًا إلى أنَّ حضور الطلاب للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني سيكون اختياريًا وليس إجباريًا.اقرأ المزيد: