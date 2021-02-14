بعد زواج معز مسعود.. شيري عادل تكشف عن هدايا تلقتها في عيد الحب «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة شيري عادل، عن هدايا عيد الحُب، التي تلقتها اليوم، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وشاركت بصور لمجموعة من الورود الحمراء القيمة والشكولاتة، بمناسبة يوم الفلانتين.

يأتي ذلك عقب زواج الداعية معز مسعود، طليقها السابق، من الفنانة حلا شيحة.

شيري عادل تمر بحالة نفسية سيئة عقب زواج معز مسعود وحلا شيحة

وكان علم «الوطن» من مصادر مقربة من شيري عادل أنها بالفعل تمر بحالة من اكتئاب منذ إعلان ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود، بسبب ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسمها بزواج معز مسعود، وانشغالهم عن نجاح دورها في مسلسل «إلا أنا»، ما أجبرها على الاختفاء خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت المصادر، أنها عقب عقد قران الثنائي «حلا ومعز» ابتعدت الفنانة عن موقع التواصل الاجتماعي، لتجنب الأخبار الخاصة بالثنائي التي انتشرت بشكل كبير.

زواج معز مسعود وحلا شيحة

واحتفل الداعية الإسلامي، بعقد قرانه على الفنانة حلا شيحة، عقب انقضاء عدتها من زوجها الكندي السابق.

وقام الداعية الإسلامي بحجز غرفة خاصة في إحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل، ولم يشمل العقد سوى أفراد قليلة من الأسرتين.

تصوير فيلم «باب السما»

وفي سياق منفصل، تستعد الفنانة شيري عادل لتصوير فيلم «باب السما» بعد انتهاء السباق الرمضاني المقبل، بالمشاركة مع هاني عادل وشريف سلامة ومن إخراج محمود كامل.

من المقرر أن تظهر «شيري» خلال الأيام المقبلة كضيف شرف في مسلسل «في بيتنا روبوت» مع شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر.