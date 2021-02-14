مضاعفات قاتلة.. دراسة تحذر من مخاطر كورونا الشديد عند الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يؤثر كوفيد-19 على البالغين بشكل كبير، لكن لا يزال يعتقد إلى حد كبير أن الأطفال لا يتأثرون بشدة بـ COVID-19 كما أنهم لا يتعرضون لخطر دخول المستشفى، ومع ذلك، قد لا يكون ذلك صحيحًا.

وأشارت دراسات جديدة إلى أدلة تشير إلى خلاف ذلك، وفقًا لدراسة نُشرت مؤخرًا، يمكن نقل نسبة كبيرة من الأطفال إلى المستشفى بسبب مضاعفات كورونا، وخاصة عند إصابتهم بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، والتي يمكن أن تكون قاتلة أيضًا.

إليك ما نعرفه حتى الآن عن هذا الأمر، وفقا لموقع "timesofindia".

هل يمكن أن يصاب الأطفال بفيروس كورونا الحاد؟

على الرغم من الاعتقاد بخلاف ذلك، يمكن أن يقع الأطفال فريسة للمضاعفات المرتبطة بفيروس كورونا ويصابون بأعراض حادة أيضًا.

على الرغم من عدم وجود دليل موثق كافٍ حول هذا الأمر في الوقت الحالي، إلا أن الأطباء أكدوا مرارًا وتكرارًا أن فيروس كورونا الجديد يمثل خطورة على الأطفال تمامًا مثل البالغين.

اقترحت أحدث النتائج من مجلة طب الأطفال الاستوائي (JTP) أن ما يقرب من طفل واحد من كل 3 أطفال مصابين بـ COVID-19 الحاد يحتاجون إلى دخول المستشفى الحاد والعناية المركزة ويتعرضون لخطر الإصابة بمضاعفات- بعضها يمكن أن يكون قاتلاً أيضًا.

ولوحظ أيضًا أن ما يقرب من 49 ٪ من الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بـ COVID يعانون من متلازمة الالتهاب، وهو أحد أكثر المضاعفات المخيفة.

ما الذي يجعل متلازمة الالتهاب الناتجة عن كورونا أمرا مخيفًا للأطفال؟

منذ أن تم الكشف عن حالات COVID-19 عند الأطفال، تم اكتشاف مضاعفات نادرة ولكنها خطيرة في الأطفال المرضى بمتلازمة الالتهاب .

تعد حالة الالتهاب متعدد الأجهزة مشكلة عندما تلتهب الأعضاء الحيوية في الجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والدماغ والعينين والكليتين.

في حين أنه لا يزال الاتصال الدقيق بين COVID-19 و المتلازمة غير معروف، فإن الأطفال الذين يعانون من المتلازمة غالبًا ما تظهر عليهم أعراض مشابهة للأمراض الالتهابية الأخرى مثل متلازمة كاواساكي ومتلازمة توكسيك شوك.

أكثر أعراض المتلازمة شيوعًا، والتي تظهر عند معظم الأطفال هي استمرار الحمى لأكثر من 24 ساعة، يعاني الكثير من الأطفال الذين يعانون من المتلازمة أيضًا من مضاعفات ومشاكل في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجلد والمظاهر العصبية وفي حالات نادرة يمكن أن يحدث تخثر الدم أيضًا.

ما لوحظ أيضًا هو أن الأطفال الذين يعانون من المتلازمة لديهم معدل وفيات أعلى من المعتاد، أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الإصابة بالمتلازم ، مع كورونا، يحمل معدل وفيات بنسبة 60 ٪.

بالنسبة للأطفال الذين يتم تشخيصهم في الوقت المناسب، يمكن أن يتسبب أيضًا في زيادة الحاجة إلى دعم الأكسجين والتهوية، وهو رقم أعلى بكثير من رقم البالغين والمرضى الذين لا يعانون من المتلازمة ويحتاجون إلى دعم الأكسجين.

يمكن أن تكون الأعراض مثل التنفس المضطرب والعين المحتقنة بالدم والشفاه الزرقاء علامات عاجلة على الآباء لإرسال أطفالهم إلى المستشفى.

هل هناك أطفال أكثر عرضة لهذا؟

تمامًا مثل البالغين الذين يقعون فريسة لـ COVID-19 الشديد، فإن الأطفال الذين يعانون من انخفاض المناعة والحالات الطبية الموجودة مسبقًا، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي والسكري وحالات نقص المناعة، هم أكثر عرضة لتهديدات كورونا الشديدة.

متى سيكون اللقاح متاحًا بالفعل للأطفال؟

بينما ينتظر الكثير من الآباء والأطفال العودة الكاملة إلى المدارس، سيظل الانتظار لأكثر من ستة أشهر حتى يكون لديهم لقاح جاهز.

نظرًا لأن الكثير من اللقاحات التجريبية المستخدمة حاليًا قد تُظهر استجابات متغيرة عند استخدامها على الأطفال، لم يتم إعطاء الأولوية للأطفال الصغار في حملات التطعيم في الوقت الحالي، ومع ذلك، يعمل الباحثون حاليًا على اختبار وصياغة جرعات لقاح مناسبة للأطفال.

بدأت شركات مثل فايزر Moderna و Pfizer بالفعل في تسجيل الأطفال للاختبار السريري، تقوم أكسفورد Oxford-Astrazeneca و Bharat Biotech أيضًا بصياغة خطط لتطوير لقاح للأطفال، إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد تم اقتراح أن الجرعات الأولى يمكن توفيرها بحلول صيف عام 2021.

كخطوة ضرورية تتمثل في تحصين الأطفال وإنهاء الوباء، فإن الكثير من الجدول الزمني فيما يتعلق بموعد حصول الأطفال على اللقاح جاهزًا سيعتمد على البيانات التي تجمعها السلطات حول الدور الذي يلعبه الأطفال في انتشار COVID-19- من الانتقال والأعراض وما مدى ملاءمة جرعات اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-16 عامًا.

هل يمكننا تقليل فرص الإصابة الشديدة عند الأطفال؟

ومع ذلك، فقد توصلت الدراسات الحديثة أيضًا إلى وجود صلة قد تكون قادرة على إنقاذ الكثير من الأطفال من تهديد كوفيد الشديد - التطعيم ضد الإنفلونزا في الوقت المناسب.

وفقًا للدراسات التي أجرتها كلية الطب بجامعة ميسوري على أكثر من 900 طفل، فقد لوحظ أن الأطفال الذين حصلوا على النسخة المحدثة من لقاح الإنفلونزا كانوا أقل عرضة للإصابة بفيروس COVID-19 الشديد ولديهم أعراض أكثر اعتدالًا.