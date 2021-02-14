10 أمور.. ما الذي يمكن أن تفعله الفتاة "السنجل" في عيد الحب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من قال إن عيد الحب يقتصر على العشاق فقط؟ إنه فرصة جيدة للعزاب لقضاء أفضل الأوقات مع الأصدقاء والأحباء والأهل والتعبير عن مشاعرهم، أو لشراء ما يتمنوه دون انتظار لأن يهاديه لهم أحدهم في المستقبل.

هناك أمور يمكن أن تفعلها الفتاة العازبة في عيد الحب، وإليك بعض الأفكار للاحتفال بـ"الفلانتين" على طريقتك الخاصة، وفق ما ذكر موقع "thoughtcatalog".

- اشترِ لنفسك كل الأغراض التي كنت ترغبين بشرائها الفترة السابقة.

- لا تنتظري شيئًا من أحدًا، اهتمي بنفسك واشترِ باقة ورد واختاري ألوانه التي تضفي أجواءً من البهجة داخلك.

- الحب لا يقتصر على شريك الحياة فقط، اقضِ وقتًا لطيفًا مع عائلتك، فهذه من الأمور التي تجعلك تشعرين بالسعادة.

- دلّلي نفسك، واذهبي إلى أحد صالونات التجميل لتغيير لون شعرك، واهتمِ بعناية أظافرك وقدمك، بجلسة المانكير والباديكير، أو إجراء مساج، ستشعرين بتغير روتين يومك.

- اخرجي مع أصدقائك لقضاء وقت ممتع والذهاب إلى المطاعم أو الكافيهات لتناول الأطعمة المحببة لقلوبكم، حتى لا تشعري بالوحدة.

- يمكنك أيضا ارتداء ملابس باللون الأحمر، لكى تشعري بالراحة والجاذبية وتقللي من توترك.

- اذهبي إلى السينما بمفردك أو مع أحد صديقاتك، لمشاهدة فيلم كوميدي يجعلك تضحكين كثيرا.

- ممارسة بعض التمارين الرياضية، التي تمنحك النشاط والحيوية والطاقة.

- احرصي على طهى بعض الأطعمة المفضلة إليك، وتناوليها مع عائلتك أو صديقتك القريبة منك، أثناء مشاهدة التلفاز لقضاء وقت ممتع.

- سافري إلى أماكن جديدة، لتغير روتين حياتك، وزيادة ثقتك بنفسك، واكتشاف عالم آخر.