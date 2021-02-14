أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. تجنب هذه العادة إذا كنت مريضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

التدخين أثناء الإصابة بكورونا

عادة قد يفعلها بعض المصابين بالفيروس رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

التدخين أثناء الإصابة بكورونا يعرضك لمضاعفات تصل للوفاة.

كيف نحمي أنفسنا؟

الإقلاع عن التدخين تماما أثناء الإصابة بكورونا، وحتى بعد التعافي.