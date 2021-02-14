للرجال.. نصائح لإطلالة جذابة في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - لا تقتصر الأناقة على الفتيات فحسب، إنما يرغب عديد من الرجال في التألق يوم عيد الحب ليكون بمظهر كلاسيك وجذاب يتناسب مع الأجواء الاحتفالية، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الرجال، منها عدم اختيار الملابس التي تناسب طبيعة المناسبة، أو عدم وجود الوقت الكافي لاختيار الإطلالة المناسبة بسبب ضغوط العمل.

يقدم لك "لايف ستايل الخليج 365"، بعض الخطوات لتحصل على إطلالة كلاسيكية وجذابة لتكون متألقًا رفقة الحبيب، بحسب ما جاء في موقع Fashion Beans الأمريكي المعني بجمال الأزياء والموضة المتعلقة بالرجل.

1- إطلالة لعشاء رومانسي:

حال رغبتك في قضاء يوم "فلانتين" مع أضواء الشموع وسط أجواء رومانسية، عليك اختيار الإطلالة الكلاسيك التي تناسب طبيعة الأجواء والمكان، وابتعد عن التصميم الكاجوال مثل "الثيشيرت" و"السويتشيرت"، لأنهما غير ملائمين للأجواء، لذلك يفضل ارتداء البنطلون الكلاسيك بالألوان الفاتحة، وتنسيق معه بلوفر من الخامة الصوف الرقيقة، وبليزر من نفس لون البنطلون، وحذاء كلاسيك وحزام مناسب للون إطلالتك لتحصل على إطلالة كلاسيكية كاملة.

2- التنزه بعد يوم عمل شاق:

حال عدم اختيارك أنت والحبيب لمكان لقضاء وقت ممتع ورومانسي فيه، وبعد الانتهاء من يوم عمل شاق، وترغب في أن تجلس في مكان لتناول الطعام والتحدث قليلًا مع الشريك، يمكنك ارتداء الملابس الفضفاضة من الخامة القطن الناعمة التي تعطيك إحساسًا بالراحة.

يمكنك ارتداء البنطلون الصوف المنقوش، فهو أحدث صيحات موضة الرجال لهذا العام، مع ارتداء بلوفر برقبة وبالطو طويل، مع حذاء كلاسيكي.

عليك الانتباه حال اختيارك للحذاء الرياضي لتلك الإطلالة، عليك اختيار كاردجن صوف طويل بدلًا من البالطو حتى لا تفسد الإطلالة.

3- إطلالة للسفر:

ربما يرغب شريك حياتك في قضاء يوم الحب في مكان جديد ومختلف من خلال اختيار السفر لمكانه المفضل، في هذه الحالة يتطلب منك أن تجمع ما بين إطلالة عملية تناسب السفر، وفي نفس الوقت تكون مناسبة للاحتفال بعيد الحب.

يمكنك اختيار بنطلون جينز وتنسيق شيميز كروهات مع بلوفر أو جاكيت جينز، وارتداء بالطو أو سكارف مشجرة، وتنسيق معه حذاء أبيض رياضي أو الحذاء الـ"safty".

4- إطلالة للحفلات:

لقضاء عيد الحب في حفل غنائي، اختر الملابس والألوان المبهجة التي تتناسب مع أجواء الحفل من خلال ارتداء البنطلون الجينز مع الجاكيت الجلد، أو القمصان المشجرة، كما موضح في الصورة.