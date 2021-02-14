موديلات فساتين سواريه منفوشة موضة ربيع صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 07:34 مساءً - كشف اهم المصممون العالميون ضمن روض الهوت كوتور لموسم ربيع صيف 2021 تشكيلة واسعة من أجمل فساتين السهرة المنفوشة حيث ظهرت العارضات بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الإبتكار.



"الخليج 365" تستعرض لكِ أحدث موديلات فساتين السهرة المنفوشة .



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فساتين سهرة مورده هوت كوتور2021





ALEXIS MABILLE



تمايلت العارضات بأجمل فساتين الكوتور المنفوشة المزينة بالورود المطرزة أو المطبعة، ظهرت عارضة ماركة ألكسيس مابي Alexis Mabille بفستان مؤلف من توب بلون ترابي فاتح طويل الكمين وتنورة ضخمة مغطاة برسومات الورود، فيما تألقت عارضات أرماني بريفيه Armani Privé بباقة من الفساتين المطرزة بالورود لفتنا منها الموديل التركواز المزود بكاب طويل من التول.

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فساتين سهرة ديكولتيه كوتور ربيع 2021

ARMANI PRIVE



ركزت عدد من الدور الكبيرة على الفساتين الديكولتيه وقدمتها بألوان وتفاصيل تهدي امرأة 2021 اطلالات مبتكره وغير تقليديه، من مجموعة أرماني بريفيه Armani Privé أعجبنا الفستان الأحمر الذي يدخل في تكوينه اللوني إحدى درجات الوردي وتميز بالتموجات على شكل ورده كبيرة على أحد جانبي الصدر والحزام الأسود الذي زين الخصر، من مجموعة المصمم اللبناني زياد نكد Ziad Nakad أحببنا الفستان الأزرق السماوي المحبوك بتطريز فضي يغطي منطقة الصدر والخصر وصولًا إلى الفخذين.

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فساتين سهرة ذهبية نجمة عروض باريس

DIOR



كان اللون الذهبي القاسم المشترك بين أكثر من مجموعة، القطع الأفخم على الإطلاق حملت توقيع دار ديور Dior، أحببنا الفساتين ذي القبة على شكل القلب المقلوب والمزدانه بتطريزات الورود البارزة عن القماش، كما خطف أنظارنا الفستان المغلف بالترتر من توقيع دار فالنتينو Valentino والذي زين بقفازات طويلة باللون البيج الفاتح القريب للون الجلد.

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فساتين سهرة بأكمام منفوخة من أسبوع الكوتور

GIAMBATTISTA VALLI



يبدو أن الفساتين منفوخة الكمين ستكون نجمة العام الجديد أيضًا بعدما حرصت كبريات الدور العالمية على إدراجها بأكثر من شكل وستايل ضمن مجموعات هوت كوتور ربيع 2021، ارتدت عارضة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli فستان وردي بودر مزين بنقاط البولكا الذهبية وحزام باللون الأصفر معقود على شكل فيونكه وتألقت عارضة ديور Dior بفستان أزرق باستيلي مائل للرمادي مصمم بخصر عالي وأكمام طويلة منتفخة مزمومه حول المعصم.



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