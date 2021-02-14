أجمل 5 إطلالات للمؤثرة نور عريضة بالجينز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 07:34 مساءً - هي عارضة عالمية تنتمي الى عارضات ELITE وهي مؤثرة موضة يتابعها أكثر من 8 ملايين معجب يترقبون أخبار ابنتها أيلا والفيديوهات الطريفة التي تنشرها لكليهما. تعيش اليوم نور متنقلة ما بين باريس ولبنان ودبي وهي من الحسناوات اللواتي لم يلجأن إلى الجراحات التجميلية وهي تحرص على الظهور بمظهر طبيعي شبه خال من المساحيق ومن دون فلترات في أغلب الأوقات، حرصاً منها على دعم الصبايا وتمكين صحة المراهقات النفسية، فالصورة المعدّلة كما تنشر على انستغرامها تؤثر سلباً على الفتيات، وتجرّدهن من الثقة بالنفس.

إليك أجمل إطلالات نور عريضة بالجينز لتستوحي منها إطلالاتك النهارية.تلك الإطلالات التي كلفت نور الكثير من الانتقادات حملات التنمر، لدرجة انها ذكرت في منشور على صفحة انستغرامها ان العديد من التعليقات كانت تطالها بالقول: "أنت عارضة ميسورة ونراك ترتدين نفس السراويل وشورتات الدنيم في يومياتك." وما تحاول نور توضيحه أن البساطة هي أفضل لباس يتزين فيه الإنسان.







اللوك الأول:

نور



لقد ارتدت نور كنزةً قطنية بنفسجية بأكمام طويلة وارتدت الجينز الواسع والعالي الخصر.وانتعلت حذاء ذكوري الطابع من الجلد الأسود.

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اللوك الثاني

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أطلت نور بقميص أسود منفوخ الأكمام الطويلة ويعقد عند البطن مع سروال من الدنيم الممزق عند أطرافه، ولكنها انتعلت صندلاً أسود مزوداً برباط ليضفي أنوثة على الإطلالة البوهيمية.

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اللوك الثالث:

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جربي على طريقة نور الحذاء الأسود المسنّن Pointed shoes مع الجينز الواسع والعالي الخصر والكنزة القطنية الرمادية. ولتكتمل إطلالتك ارفعي شعرك على شكل شينيون عفوي تنسدل منه خصلات ليبدو طبيعياً.

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اللوك الرابع:

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وهو اللوك المفضل لنور إذ ارتدت بلوزة تي شتيرت ابيض من كلوي ووضعت رباطاً مطاطياُ على الاكمام لإطويهما فتضعين البلوزة تحت سروال الجينز وتتحكمين بالأكمام بواسطة الحيل الذكية التي علمتنا إياها نور بطريقة جميلة. هي حيلة ذكية يمكن القيام مع اي بلوزة بيضاء من خزانتك إذا اتبعت نصائح نور في هذا الفيديو.

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اللوك الخامس:

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ارتدي كنزة من الموهير الزهري مقفلة الأزرار وضعيها تحت السروال لتحددي خصرك على هذا الشكل. إذا كان سروالك من نوع الجينز الأزرق الباهت وبقصة البوي فريند او الماما جينز كما فعلت نور.

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كيف ترتدي نور سروال الجينز القصير مع الكارديغان؟



أما إذا كنت من هواة سروال الجينز القصير فيمكنك اختيار كارديغان واسع وفضفاض يفوقه طولاً وانتعلي مثل نور حذاء boots، أو يمكنك انتعال حذاء رياضي مع جوارب قطنية قصيرة وسميكة ظاهرة.

وقد اخترنا لك من موقع مودا اوبراندي هذه الإطلالة لتبدي مثل نور عريضة في يومياتها.

أنت بحاجة الى شورت من ALEXANDER WANG

بلوزة قصيرة من الكشمير الأزرق من KHAITE

كارديغان من الكشمير الفضفاض تقفل بأزرار من KHAITE

حقيبة على شكل دلو من الجلد الأصفر من BOTTEGA VENETTA

حذاء جلدي اسود من BOTTEGA VENETTA