كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 07:34 مساءً - تُعد البدلة النسائية قطعة أزياء هامة وضرورية لدى الكثير من النساء، خاصة العاملات منهن، إذ تحتاج إليها كل امرأة خلال أيام العمل، خاصة في الاجتماعات الرسمية، أو المقابلات الهامة.

وتختلف تصميمات البدلات النسائية وألوانها والأقمشة المستخدمة في تصميمها، وفي هذا الألبوم، يقدم لكِ "الخليج 365.نت" بدلات نسائية موضة صيف 2021، من وحي إطلالات مدونات الموضة العربيات، لتستوحي منهن إطلالتك الرسمية المفضلة.



البدلة النسائية السوداء من وحي نهال باشا

نهال باشا ببدلة سوداء



في إطلالة رسمية أنيقة بالبدلة النسائية، اعتمدت مدونة الموضة المصرية نهال باشا البدلة السوداء بشكل جذاب ومميز، حيث اختارت بدلة مُصممة من بليزر طويل أسود ذي 6 أزرار أمامية على الصدر والخصر، مع 10 أزرار على أساور الأكمام، بنفس لون وتصميم الأزرار الأمامية للبليزر، أما البنطلون فجاء بتصميم الشارلستون.

ونسقت نهال باشا مع البدلة تيشرت باللون الأبيض ذا كتابة باللغة الإنجليزية على الصدر باللون الأسود، وإيشارباً بنفس لون البدلة، إضافة إلى صندل مفتوح ذي كعبٍ عالٍ باللون الأسود.

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البدلة النسائية باللون المحلي من وحي حنان الحكيم

حنان الحكيم ببدلة باللون الكحلي



في إطلالة ناعمة وأنيقة، نسقت مدونة الموضة المصرية حنان الحكيم البدلة النسائية باللون الكحلي، بشكل مميز، حيث اعتمدت بدلة مُصممة من بليزر طويل ذي 4 أزرار أمامية من المعدن الذهبي، مع بنطلون ضيق، بنفس لون البليزر.

ونسقت حنان الحكيم مع إطلالتها إيشارباً وتوبْ أبيض اللون، مع حزام على البطن مُصممٍ على شكل سلاسل ذهبية اللون، إضافة إلى حذاء ذي كعبٍ عالٍ ومقدمة مدببة من الجلد الأبيض.

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البدلة النسائية باللون الرمادي من وحي دلال الدوب

دلال الدوب ببدلة باللون الرمادي



في إطلالة رسمية أنيقة، نسقت مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب البدلة النسائية بشكل فخم ومميز، حيث اعتمدت بدلة باللون الرمادي، مُصممة من بليزر طويل وفيست باللون الرمادي الفاتح، ذي أزرار أمامية سوداء اللون، مع بنطلون واسع بنفس لون البليزر والفيست.

واعتمدت دلال الدوب مع إطلالتها الجذابة، قميصاً وإيشارباً باللون الأبيض، مع حذاء أسود وحقيبة يد باللون السيمون الباستيل.

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البدلة النسائية السوداء من وحي ميلاني الترك

البدلة من وحي ميلاني الترك



نسقت مدونة الموضة ميلاني الترك البدلة النسائية بشكل أنيق، حيث اعتمدت بدلة سوداء اللون، مُصممة من بليزر قصير باللون الأسود، ذي رقبة عريضة، مع بنطلون ضيق بنفس لون البليزر.

ونسقت ميلاني الترك مع هذه الإطلالة قميصاً أبيض، وحمالات سوداء لرفع البنطلون، إضافة إلى إيشارب من الشيفون باللون الرمادي الباستيل، وإكسسوار أنيق على الرقبة، على شكل فيونكة كبيرة الحجم من المعدن الفضي، كبديل مبتكر للبابيون أو ربطة العنق.

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