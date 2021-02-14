عبايات سوداء مطرَّزة بالأحجار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 07:34 مساءً - أصبحت العبايات قطعة ملابس تُضفي المزيد من الجمال والتألق على المرأة، بالإضافة إلى كونها عنواناً للأنوثة الراقية والاحتشام؛ حيث أبدع أشهر مصممي العبايات عالمياً في تصميم العبايات السوداء المرصعة بالأحجار للتألق بها في السهرات المختلفة، لذا رصدنا لكُنَّ اليوم أبرز تصاميم العبايات المزينة بالأحجار لإطلالة مميزة.



مثايل آل علي بالعباية السوداء المطرزة

مثايل آل علي بالعباية السوداء المطرزة



مثايل آل علي، مؤثرة إماراتية يتابعها أكثر من ٧٧٠ ألف شخص على إنستغرام، حيث تعتمد على نشر يومياتها بشكل بسيط بالإضافة إلى إطلالاتها، وهي تعتمد على العبايات الخليجية في مظهرها اليومي بشكل كبير، ومن أبرز إطلالاتها وأكثرها فخامة تأنقها بعباية سوداء مطرزة بالأحجار السوداء في منتصف الأكمام، لتمنحها لمسة عصرية ومميزة مناسبة للحفلات.

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دلال التميمي بالعبايات المطرزة بالأحجار

دلال التميمي بالعبايات المطرزة بالأحجار



دلال التميمي، بلوجر إماراتية يتابعها أكثر من ١٧٠ ألف شخص على إنستغرام، حيث تنشر من خلاله أبرز تفاصيل إطلالاتها ويومياتها المختلفة، ومن وحي أبرز خياراتها اليومية أطلت بعباية سوداء مطرزة بقماش زهري في أطراف الأكمام ومطرزة بفصوص من الأحجار مع خطوط ناعمة بيضاء، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية سوداء مطرزة بفصوص فضية في أطراف الأكمام وفي الأسفل لخيار مميز في المناسبات المختلفة.

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عبايات مطرزة بالأحجار من مريم التميمي

عبايات مطرزة بالأحجار من مريم التميمي



مريم التميمي، مدونة إماراتية تعتمد على العبايات السوداء في مظهرها اليومي بشكل كبير، ولمواكبتها خطوطَ الموضة لجأت للعبايات المطرزة بالأحجار بشكل عصري وأنيق، لذا ارتدَتْ عباية سوداء مطرزة في المنتصف وفي أطراف الأكمام بفصوص سوداء وفضية صغيرة، وأكملت مظهرها بإكسسوارات فضية اللون، وفي إطلالة أخرى نسقت عباية سوداء مطرزة في أطراف الأكمام بأحجار صغيرة مع حجاب مطرَّز بالأحجار، وأكملت الإطلالة بحقيبة من علامة ديور وحذاء بني بكعب.

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