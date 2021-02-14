تنسيقات متنوعة للمحجبات من سهر طه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 07:34 مساءً - سهر طه، مصممة أزياء وبلوجر مصرية يتابعها على إنستغرام أكثر من ٣٤٧ ألف شخص؛ حيث تنشر من خلاله عدة صور لإطلالاتها المحتشمة بالأسلوب المناسب للفتيات المحجبات، ومن وحي أبرز إطلالاتها نرصد لكُنَّ عدة تنسيقات لمظهر أنيق.



فساتين سهرة للمحجبات من سهر طه

سهر طه بفستان محتشم للسهرة



تقع المرأة المحجبة في حيرة دائمًا عند شراء فستان لإحدى المناسبات الخاصة، لذلك نقدم لكِ أفكارًا متنوعة لتصميمات فساتين سهرة محتشمة من سهر طه؛ حيث تأنقت بفستان طويل باللون البيج مصمم بخصر ضيق ومكسوٍّ بالتطريزات الذهبية اللامعة مع الريش الأبيض في الكتفين، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض مع المكياج الزهري الناعم، وأطلت في مظهر أكثر بساطة بفستان رمادي بقَصَّة الحورية مع الذيل الطويل، وزُين التصميم برسوم بيضاء في المنتصف.

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سهر طه بفستان سهره مطبع

وفي الخيار الثالث ظهرت بفستان منفوش مصمم بقَصَّة محتشمة وأكمام مرفوعة الأكتاف ومطبع بالأحمر والأبيض والزيتي، وأكملته بحجاب زهري ناعم مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

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أبرز إطلالات سهر طه بالأزياء الكاجوال

تنسيق أحادي اللون من سهر طه



تحتار الفتيات في الطريقة المثالية لظهورهن بإطلالات كاجوال محتشمة وأنيقة ومريحة في الوقت ذاته لذا تزينت سهر طه بتنورة بليسيه سوداء مع بلوڤر أسود مزين بفصوص من اللؤلؤ، وأكملت مظهرها بطلاء الشفاه الأحمر لزي كلاسيكي.

اطلالة كاجوال للعمل

واختارت في الإطلالة الثانية بلوزة بنية مطبعة بالزهور الملونة مع بنطال باللون البيج بخصر عالٍ مزين بأزرار بنية، وأكملته بحجاب أسود لمظهر مناسب للعمل.

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اطلالة كاجوال بألوان حيادية

فيما نسقت في إطلالة حيادية بنطالًا أبيض وبلوزة سوداء مزينة بالفصوص في أطراف الأكمام مع قلادات ذهبية في الصدر.

تنسيق عملي للشابات المحجبات

وفي خيار عملي ناعم ظهرت ببنطال وبليزر باللون الرمادي المخطط طوليًّا بالأبيض مع حجاب وبلوزة باللون الأسود، وزينت مظهرها ببروش من علامة شانيل وقلادة ذهبية طويلة مزينة بفص ضخم من اللؤلؤ.

سهر طه باطلالة كاجوال عملية

وفي إطلالة أخرى تجملت ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء وبليزر سماوي، وزينت مظهرها بقلادات متعددة.

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فساتين كاجوال للمحجبات من سهر طه

سهر طه بفستان كاجوال



تمتلئ الأسواق بالكثير من موديلات فساتين الكاجوال للمحجبات والتي تتميز بلمستها الأنثوية المحتشمة، لذا ارتدَتْ سهر طه فستانًا أحمر بقَصَّة منسدلة ومصمم بقَصَّة ناعمة في الخصر، وزينته بمجوهرات ذهبية مع حجاب أبيض مطبع باللون الأسود لخيار حيادي ناعم.

فستان كاجوال للمحجبات

وتألقت بفستان أبيض محتشم مزين بقماش أخضر مع حجاب مطبع بعدة ألوان وبوت أسود من الجلد.

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