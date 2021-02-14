كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 07:34 مساءً - تلجأ الكثيرات من مُحبات مواكبة موضة ألوان صبغات الشعر، لتغيير اللوك من خلال صبغ شعرهنَّ بين الحين والآخر بهدف التغيير، والحصول على إطلالة عصرية وساطعة تُلفت الأنظار وتزيد من جمالهنّ. ومع التنوّع في ألوان الشعر، ما زالت ألوان صبغات شعر أشقر فاتح بمختلف تدرجاته من ضمن الألوان الأكثر رواجًا لهذا الموسم. اكتشفي مع "الخليج 365.نت"، أجمل ألوان صبغات شعر أشقر فاتح، لتُعززي جمال لون شعرك وتزيديه إشراقًا وحيوية.



أجمل ألوان صبغات شعر أشقر فاتح للعام 2021

تُعتبر ألوان صبغات شعر أشقر فاتح من أكثر الألوان الرائجة لعام 2021، وهو اللون الأبرز وبقوة هذا الموسم، ويُعتبر لونًا جريئًا ومميزًا، ويمنح إطلالةً عصريّة وملفتةً في آنٍ واحد، ويُناسب أنواع البشرات كافة، بدءًا من البشرة الداكنة والسمراء وصولًا إلى القمحية والبيضاء؛ إذ يُضفي سحرًا وجاذبية لا مثيل لهما على إطلالتك، ويمنح شعرك مظهرًا أكثر حيوية وإشراقًا.

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صبغة شعر أشقر فاتح

صبغة شعر أشقر فاتح لإطلالة مميّزة

تألقي بهذا اللون لإطلالة عصرية حيث أنَّه لون ملفتٌ تعشقه محبّات الموضة والجمال حول العالم، ويتميّز بنعومته وأناقته ويدخل ضمن لائحة أروع ألوان صبغات شعر حتى اليوم. ولعلّ أكثر ما يميّز هذا اللون، أنّه يليق بجميع ألوان البشرة، سواء كانت بيضاء، قمحاوية أو سمراء.



صبغة شعر أشقر فاتح مع جذور داكنة

صبغة شعر أشقر فاتح مع جذور داكنة لإطلالة كلاسيكية ساحرة

يُعتبر هذا اللون من أجمل الألوان وأشهرها، بحيث يحمل بصمة كلاسيكية جدًا، ويزيدك جمالًا وجاذبية؛ كونه لون نابض بالحياة ويعمل على جعل الشعر يبدو بصورة جميلة ومختلفة تمامًا.

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صبغة شعر أشقر رمادي فاتح

صبغة شعر أشقر رمادي فاتح تُناسب جميع ألوان البشرة

اللون الأشقر الرمادي الفاتح يُعدّ من الألوان الجريئة،. ويجمع ما بين الدرجات الدافئة والباردة، الأمر الذي يجعل منه اللون المثالي لمختلف ألوان البشرة، ويمنحك إطلالة عصرية، وستايل أنثوي وجذّاب.



صبغة شعر أشقر بلاتيني فاتح

صبغة شعر أشقر بلاتيني فاتح لإطلالة جذّابة لافتة

أظهري جمالك بالصورة الأجمل، وتألقي بإطلالة جذّابة وعزّزي جاذبيّتك وتميّزك باختيارك صبغة شعر أشقر بلاتيني، الذي يترأس صيحات صبغات الشعر لهذا الموسم، ويُليق بمختلف البشرات.

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صبغة شعر أشقر فاتح مموّج

صبغة شعر أشقر فاتح مموّج لإطلالة متجدّدة

إسطعي جمالًا بهذا اللون المميّز، الذي لا يغيب عن موضة الشعر، فهو يتسّم بالجرأة والحيوية في آن، ويبقى خيارك الأمثل هذا الموسم لإطلالة متجدّدة بكل ما للكلمة من معنى.



صبغة شعر أشقر ذهبي فاتح

صبغة شعر أشقر ذهبي فاتح لإطلالة نابضة بالحيوية

إعكسي الضوء على إطلالتك عبر اعتماد هذا اللون الذي يشهد إقبالاُ كبيرًا، وننصحك باعتماده للحصول على مظهر جديد وإطلالة مميزة، فهو يناسب جميع ألوان البشرة البيضاء، والسمراء، والحنطية على حد سواء.



صبغة شعر أشقر رمادي

تّعد صبغة شعر أشقر رمادي من أكثر ألوان صبغات الشعر رواجًا للعام 2021

يحمل هذا اللون الكثير من الإنعكاسات المختلفة، فلا تتردّدي في اختياره إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة كلاسيكية هادئة ومشرقة لتتألّقي بها هذا الموسم، ولمواكبة أجدد صيحات صبغات الشعر.

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صبغة شعر أشقر كريمي فاتح

صبغة شعر أشقر كريمي فاتح لإطلالة كلاسيكية

يمنحك هذا اللون جمالًا وجاذبية تختلف عن باقى ألوان الشعر الأخرى، ويُعد من أروع الألوان التي تحمل بصمة كلاسيكية ممتعة جدًا لصاحبات البشرة السمراء، أو السمرة المتوهجة، ويُضيف لطلَّتك جمالًا وسحرًا.

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صبغة شعر أشقر عسلي فاتح

صبغة شعر أشقر عسلي فاتح مع خصلات هايلايت

اختاري هذا اللون، فهو من الألوان الأكثر أنوثة وجاذبية ومن ألوان صبغات الشعر الرائجة لهذا العام. كما ويُمكنك اعتماد خصلات الهايلايت اللامعة والمشرقة على قاعدةٍ من اللون الأشقر قد يكون كفيلًا لمنحك إطلالة هيبية تُظهر شخصيتك المرحة والعفوية، أو تلوين بعض الخصلات التي يمكن بسهولة إخفاءها بين الشعر أو خلف الأذنين.



صبغة شعر أشقر فاتح بأسلوب الباستيلاج

صبغة شعر أشقر فاتح بأسلوب الباستيلاج لإطلالة أكثر جمالًا وسحرًا

هل ترغبين في إحداث تغيير على أسلوبك مع بداية هذا الموسم؟ اذًا، استوحي إطلالتك من أكثر صبغات ألوان الشعر الأشقر الفاتح رواجًا لعام 2120، وتألقي جمالًا وسحرًا.

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