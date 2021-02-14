جمعها الحب رغم اختلاف الجنسيات.. «أليكس وجوني»: بنقضي الفلانتين في الغردقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جمع الحب بين جوني، الذي يحمل الجنسية المجرية، وصديقته أليكس صاحبة الجنسية السلوفكية، لقضاء الفلانتين على شواطئ الغردقة، حيث يقضيان أول فلانتين لهما.

وقالت «أليكس»، إنها سعيدة بقضاء أول فلانتين لها مع صديقها المجري على شواطئ الغردقة، وعبرت عن سعادتها بالجو الدافئ حيث أن درجة الحرارة في أوروبا تحت الصفر، ويكسو الجليد المدن الأوربية، لافتة إلى أن الغردقة آمنة وصحية في مواجهة كورونا.

بينما أكد «جوني»، عشقه للغردقة من الوهلة الأولى في أول زيارة، لافتًا إلى أنه يعمل يوتيوبر، وسيصور فيديوهات ويسوق للمدينة في الدول الأوربية، لافتا إلى أنها آمنة وصحية وجوها مشمس ودافئ.

وكانت احتفلت فنادق الغردقة، اليوم الأحد، بعيد الحب بحضور الآلاف من السائحين الأجانب، من مختلف الجنسيات الأجنبية «أوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا وألمانيا» على الشواطئ في جو طغى عليه الألوان الحمراء والبالونات.

ونظمت عدد من الفنادق السياحية بالغردقة، مهرجان للفراولة، للاحتفال بعيد الحب، التي ترمز للقلب واللون الأحمر، وتبادل السائحين هدايا الفلانتين والورود الحمراء، على أنغام الموسيقى الهادئة.

ومن جانبه، َكشف علاء الدين محمود، مدير عام أحد الفنادق المنظمة للمهرجان، أن الأسبوع الجاري شهد وصول أعلى معدل رحلات طيران سياحية، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، حيث استقبلت فنادق الغردقة ومرسى علم الآلاف من السائحين الأجانب، عبر أكثر من 30 رحلة طيران، حيث استقبل مطار مرسى علم الدولي 8 رحلات طيران، ومطار الغردقة أكثر من 20 رحلة طيران من دول أوكرانيا وبولندا والتشكيك ولأول مرة سويسرا وألمانيا.

وأشار «محمود»، إلى أن فنادق الغردقة احتفلت بعيد الحب بتنظيم احتفالية على الشواطئ للسائحين وبرنامج ترفيهي بدأ صباحًا بعد تناول وجبة الإفطار ويستمر الإحتفال بحفلة رومانسية على العشاء يسود خلالها اللون الأحمر وهديا الفلانتين والموسيقى الهادئة َمع الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قال سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحة كبرى بالبحر الأحمر، إن الفنادق تحرص على الاحتفال بعيد الحب مع السائحين حيث أن كل فندق لديه طقوس للاحتفال بعيد الحب أهمها تقديم الورود للنزلاء وتزيين الغرف باللون الأحمر، فضلا عن تهيئة الأجواء لتكون شاعرية ليتناسب مع تلك الاحتفال من خلال تحسين الموسيقي الرومانسية.

وأضاف، أن إدارة الفنادق، تقوم برسم قلوب من الورود علي الشواطئ، وكذلك حول حمامات السباحة وداخل الغرف، لافتًا إلى أن الإحتفال هذا العام سيكون مختلف نظرًا لجائحة كوورنا التي تمر بها البلاد وسيتم مراعاة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق.

وتابع «العتيق» بأن هذا العام تشهد فنادق الغردقة جنسيات جديدة تحتفل بعيد الحب لأول مرة هذا العام مثل السائحين من بولندا والتشيك ورومانيا وسلوفلكيا والمجر، حيث استقبلت الفنادق أسواق سياحية جديدة نظرا لقرارات الإغلاق الكلي والجزئ وتوقف حركة الطيران من عدد من الدول الأوروبية.