«أعياد ميلاد وفلانتين»..مفاجأت ياسمين صبري في أقل من 15 يوما

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتصدر الفنانة ياسمين صبري التريند منذ يوم 21 يناير من العام الحالي، لتصبح حديث الرواد بين الساعة والآخرى،حيث تنهال الاحتفالات والهدايا عليها احتفالا بعيد ميلادها، فكانت المفاجأة حينما شاركت عبر خاصية «أستوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لقطات من حفل عيد ميلادها الأول من داخل منزلها.

وظهرت الفنانة خلاله بإطلالة أنيقة بفستان سوارية باللون الأحمر، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية، مع تزيين رقبتها بقلادة ألماسية مرصعة بفصوص حمراء اللون تتماشي مع إطلالاتها.

إلى أن ظهرت اليوم تزامنا مع احتفالات «عيد الحب»، حيث نشرت 3 صور لبوكية ورد كبير الحجم، يحتوي على زهور باللون الأحمر.

وخلال السطور التالية يُقدم «هُن» حفاوة ياسمين صبري في أقل من 15يومًا، بين احتفالات عيد ميلادها وعيد الحب.

مئات البلالين الهيليوم متعددة الألوان

كان الاحتفال الأول بعيد ميلاد ياسمين يتميز بالطابع الخاص من زوجها، إذ شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو قصير، يظهر لقطات من الحفل، إذ كانت مئات البلالين الهيليوم متعددة الألوان تملأ أرجاء المنزل، فضلًا عن الصور الرومانسية التي تجمع بينها وبين زوجها، ولافتة ملونة مدون عليها باللغة الإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا ياسمين».

الاحتفال بعيد ميلادها على متن طائرة

لم تكتف الفنانة ياسمين صبري، بالاحتفال بعيد ميلادها داخل منزلها، وحسب، بل استمرت الاحتفالات بها حتى على متن طيارتها الخاصة، إذ كانت شاركت متابعيها على إنستجرام، صورة لها من الاحتفال إذ ظهرت خلالها وهي تحمل «تورتة» صغيرة الحجم، وتعلوها عدد من الشموع والورود الملونة، احتفالا بعيد ميلادها، وذلك في 31 يناير.

هدية عيد الحب: كارت معايدة وورود

وكعادتها تشارك الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر موقع إنستجرام، كل ما هو جديد لها، وشاركتهم هداياها في يوم عيد الحب، الموافق اليوم 14 فبراير، وعبر خاصية «ستوري» شاركت عدة صور من كواليس احتفالها بعيد الحب «الفلانتين»، حيث نشرت 3 صور لبوكية ورد كبير الحجم، يحتوى على زهور باللون الأحمر، وتضمنت الصور، كارت معايدة بعيد الحب.

وعلقت الفنانة الشابة على الهدية والمعايدة باللغة الإنجليزية قائلة: «حبيبي.. كلنا أحببنا تلك الهدية».