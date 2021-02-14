بعد أزمة الـ«أون لاين».. أنستازيا تحتفل بعيد الحب ببدلة حمراء: بحبكم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب ساعات من إثارتها الجدل بسبب ارتدائها بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات الخاصة بملابس الراقصات في مصر، شاركت الراقصة الروسية أنستازيا، مقطع فيديو لها ببدلة باللون الأحمر، خلال الاحتفال بعيد الحب «الفلانتين»، الذي يحتفل بيه العالم، يوم 14 فبراير من كل عام.

وظهرت الراقصة الروسية، ببدلة حمراء اللون، مزينة بقلوب صغيرة الحجم، وبفتحة جانبية طويلة، تبين الشورت الشفاف الذي ترتديه، ما يجعل تلك البدلة مطابقة للمواصفات، خلال وصلة رقص شرقي على نغمات الأغنية الشعبية «نار»، خلال حضورها أحد الأعراس.

وعلقت أنستازيا، على مقطع الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، قائلة باللغة الإنجليزية: «أحبكم جميعا.. عيد حب سعيد».

وبمجرد نشر مقطع الفيديو، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معها بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، منها: «البدلة أوفر أوي»، و«جوهرة ولورديانا بيرقصوا أحسن منك»، و«أحلى واحدة من غير مجهود».

يأتي احتفال «أنستازيا» بعيد الحب، بعد نشرها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لأول حفل أداء للرقص الشرقي «أون لاين»، والذي تضمن حضور فرقة كاملة من العازفين.

تفاصيل إطلالة أنستازيا في حفل الـ«أون لاين»

وأطلت «أنستازيا» بمكياج سموكي وشعر منسدل ناعم، مع بدلة باللون الفيروزي، مزودة بفتحتين جانبيتين طويلتين، بدون بطانة أو شورت ما يجعلها غير مطابقة للمواصفات الخاصة بأزياء الراقصات في مصر.

واحتوى مقطع الفيديو الخاص بأول حفل «أون لاين» لـ«أنستازيا» عبر إنستجرام، وصلة رقص شرقي لها، لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، وسط إعرابها عن سعادتها بخوض تجربة الرقص «أون لاين».

إطلالة أنستازيا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020

يشار إلى أن «أنستازيا» لفتت الأنظار بإطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، العام الماضي، مرتدية فستان بليزر أبيض، كشف عن تفاصيل جسدها، فجاء قصيرا للغاية، وأظهر ظهرها ومنطقة الصدر كاملة، مع الشعر الأشقر الكيرلي والمكياج السموكي.