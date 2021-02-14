مفاجآت وأزمات.. حظوظ الأبراج في عيد الحب وكلمة السر «السادسة مساء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالتزامن مع احتفالات العالم بعيد الحب، اليوم الأحد 14 فبراير، حذرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، مواليد بعض الأبراج من حظ عاثر قد يقابهم اليوم، بينما كشفت عن أبراج أخرى سيكون الحظ حليف أصحابها، خاصة مع شريك الحياة، وخلال احتفالات الفلانتين، وأشارت خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ«هن»، إن الفيصل في حظوظ الأبراج سيكون مرتبطا بالساعة الـ6 مساء من مساء اليوم.

أبراج يحالفها الحظ حتى السادسة مساء

- «السرطان، الحوت» أصحاب الأبراج المائية، سيحالفهم الحظ الجيد حتى السادسة مساء، لأن القمر يقع في برج الحوت، حتى تلك الساعة.

- كما ينتظر أصحاب أبراج «الجدي والميزان والثور» حظوظا إيجابية أيضا، ومواقف جيدة مع الطرف الآخر أو شريك الحياة.

- «الدلو» أما عن أصحاب هذا البرج، فالحظ هو حليفهم على مدار اليوم، قبل وبعد السادسة مساء.

الأبراج يحالفها الحظ بعد السادسة مساء

- أما بعد السادسة مساء، سيجد أصحاب أبراج «الحمل، الجوزاء، القوس» أمورا إيجابية، ومفاجآت من الطرف الآخر.

أبراج قد تواجه بعض الخلافات على مدار اليوم

- فيما قد يواجه أصحاب كل من برجي «الثور، العقرب» بعض المشكلات مع الطرف الآخر، وذلك بسبب معاكسة كوكب «فينوس» لأبراجهم، ولذا عليهم محاولة التعامل بهدوء لحل تلك الأزمات بهدوء مع شريك الحياة.

- برج «الأسد».. قد يواجه أصحابه بعض الأزمات أمام الطرف الآخر.

- بينما على أصحاب كل من أبراج «الميزان، الجدي، السرطان»، الحرص لأنهم قد يواجهون سوء فهم مع شريك الحياة.

- «السرطان».. على أصحابه الانتباه من نشوب بعض الخلافات العائلية عقب السادسة مساء.

«الجدي».. قد يواجه أصحاب هذا البرج بعض الخلافات والأزمات أيضا بشكل كبير، لذا عليهم توخي الحذر أثناء التعامل.

سر السادسة مساء

وكشفت خبيرة الأبراج، عن سر تغير الحظ بين الأبراج قبل وبعد السادسة مساء، قائلة: «قبل 6، بيكون القمر في برج الحوت، فبيدي حظ كويس للأبراج المائية وبعض الأبراج النارية، وبعد الساعة 6 القمر بيروح لبرج الحمل، فبيدي الحظ للأبراج النارية».

وتابعت: «اتفاق ومعاكسة كوكب فينوس وهو كوكب الحب، مع بعض الأبراج، هيساعد في وجود الحظ مع أصحابها أو لا، لكنه على مدار اليوم، هيفضل موافق لبرج الدلو، عشان كده أصحابه في الحالتين مش هيتضايقوا، لكن العقرب والثور والأسد، فينوس معاكس ليهم».