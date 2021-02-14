بإطلالة ناعمة.. هبه مجدي وزوجها محمد محسن يحتفلان بيوم الحب على طريقتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شارك الثنائي الفنانة هبه مجدي وزوجها المطرب محمد مجدي، متابعيهم على صفحاتهما الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام" آخر جلسة تصوير لهما خلال تصويرهما كليب أغنية "أهلا بيك" والتي طرحت مؤخرًا تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب.

وظهر الثنائي بإطلالة شتوية، خاصة وأن تصوير الكليب كان في لبنان حيث الأجواء الشتوية الباردة وسط الجبال والأشجار.

ارتدت الفنانة هبه مجدي بالطو باللون البيج منسقة معه هايكول من نفس اللون، وبنطالون جينز، منتعلة بوت باللون الهافان.

واختارت أن تترك شعرها منسدلًا لإضفاء نعومة لإطلالتها التي اعتمدت معها مكياجًا ناعمًا يركز على الألوان البنية.

وارتدى محمد محسن بالطو وبنطالون باللون الأسود، مضيفًا هما شال يجمع بين اللونين الأسود والمسطردة، منتعلًا حذاء أسود هاف بوت.

ويعد كليب "أهلا بيك" أول عمل يجمع كلًا من هبه مجدي ومحمد محسن، ويأتي طرح هذه الأغنية بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.