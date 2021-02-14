في عيد الحب.. 13 علامة تثبت أنكِ مع الرجل الصح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يراود الكثير من الفتيات عند دخولهن في علاقة حب وارتباط سؤال حول ما إذا كان اختيارها لهذا الشريك مناسبًا، فهناك من تحسن الاختيار وأخريات تفشلن بسبب سوء اختيار هذا الشريك، ومن أجل الارتباط بالرجل المناسب، قدم الكاتب إسماعيل فؤاد قاسم- مؤلف كتاب "إعرفي راجلك وعلمي عليه"، عدة علامات يمكن من خلالها التأكد من اختيار الشريك المناسب لضمان حياة مستقرة من خلال ما يلى:

1.لن يسمح الرجل المناسب أن يكون لديك شك حول حبه لكِ، فلم ولن يراودك سؤال "هو بيحبني أو لاء"، لأن الرجل الذي يحبك لن يجعلك تسألي نفسك هذا السؤال.

2- الرجل الصح دائمًا ما يكون سند لكِ وبجانبك، فسواء كنتي ترغبين في الدراسة أو لعب رياضة أو الالتحاق بعمل معين، أو تعلم شيء جديد، أيًا كانت رغباتك وطموحاتك، فالرجل الصح سيساعدك على تحقيق ذلك، ولن يحبطك.

3- دائمًا ما يشجعك في انتصاراتك، ويحنو عليكِ في أوقات انتكاساتك، على العكس فالرجل غير السوي يشمت فيكي في انتكاساتك ويحقد عليكي في انتصاراتك.

4- يكون ملهم لشريكته لكثرة طموحة وشغفه، فيؤثر عليها دون إجبارك على شيء.

5- يكسب ثقتك دون أن يطلبها فهو يعي جيدًا أن أساس ثقتك بنفسك تبدأ وتنتهي به، فيغلق أي باب يسبب فقدان الثقة ويبعد عن نفسه كل الشكوك.

6- دائما ما يعطيكي انطباع أنك جميلة بجميع حالاتك، ليس بالكلام فقط لكن بطريقة نظرته ومعاملته، دائمًا ما يركز مع تفاصيلك الصغيرة التي لم يراها غيره، ودائمًا ما يحدثك عن جمالك حتى في الأوقات التي ترين فيها جمال نفسك.

7- دائمًا ما يجعل لديك احساس بالأمان، فرغم كل المزايا التي قد تكون به، ولم يشعرك بالأمان لن يكن الرجل الصح.

8-الرجل الصح يتفنن في عمل الأشياء الصغيرة قبل الكبيرة فعلى سبيل المثال " ممكن يشتري حاجة من غير ما تطلبيها علشان عارف أنك محتاجاها".

9-الرجل الصح دائمًا يكون لديه شغف التطوير من نفسه سواء الدراسة أو الكورسات أو تعلم مهارات، دائما يكون فخورأنه يعلم ويطور نفسه باستمرار وهيحفزك انك تطوري من نفسك

10- يعرف جيدًا أن الفعل أفضل من الكلام، فمن يوعد ويخلف لا يستحق احترامك أو حبك.

11- يفتح لك قلبه، خاصة وأنه من الصعب على الكثير من الرجال ذلك والتعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم ورغباتهم، لكن مع الإحساس بالأمان والراحة يفتح لك دهاليزه العميقة وبالرغم من صعوبة الحديث سيستطيع أن يحكي ولم يكبت مشاعره أو ما بداخله.

12- دائمًا ما يكون صريح معك لأنه يفهم جيدًا أن ما بني على باطل هو باطل.

13- لا يمكن أن يهينك من خلال التلفظ أو بالضرب، لأن الرجل حينما يقدم على ذلك سيعتاد عليه حتى وإن عبر عن ندمه حينما يفعلها لأول مرة.