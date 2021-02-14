كورونا اليوم: مضاعفات قاتلة للأطفال.. وتحذير من مخاطر العلاج بالفيتامينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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تحذير من مضاعفات قاتلة للأطفال

قد يؤثر كوفيد-19 على البالغين بشكل كبير، لكن لا يزال يعتقد إلى حد كبير أن الأطفال لا يتأثرون بشدة بـ COVID-19 كما أنهم لا يتعرضون لخطر دخول المستشفى، ومع ذلك، قد لا يكون ذلك صحيحًا.

وأشارت دراسات جديدة إلى أدلة تشير إلى خلاف ذلك، وفقًا لدراسة نُشرت مؤخرًا، يمكن نقل نسبة كبيرة من الأطفال إلى المستشفى بسبب مضاعفات كورونا، وخاصة عند إصابتهم بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، والتي يمكن أن تكون قاتلة أيضًا، وفقا لموقع "timesofindia".

متغيرات كوفيد: كم عدد سلالات فيروس كورونا الموجودة؟

وفقا لصحيفة " express" البريطانية، بدأت متغيرات كوفيد في الانتشار داخل المملكة المتحدة، في حين أن الحالات لا تزال منخفضة، لا تزال متغيرات جنوب إفريقيا والبرازيل وكينت تشكل تهديدًا، بسبب زيادة العدوى، وسيساعد اختبار الطفرة في تحديد المزيد من الحالات.

اعتمدت كل من المتغيرات من جنوب إفريقيا وكينت والبرازيل المتغير E484K، الذي يسمح لها نظريًا بإصابة المزيد من الأشخاص، الآن، فيروس كورونا لديه طفرات وسلالات ومتغيرات مختلفة، والتي قد تكون مشوشة لبعض الناس.

لا يوجد حاليًا سوى متغيرات لـ كوفيد-19، لكن فيروس كورونا البشري، العائلة التي ينتمي إليها ، لديه العديد من المتغيرات، وقسمهم العلماء إلى أربع مجموعات؛ ألفا وبيتا وجاما ودلتا، من المعروف أن سبعة من هذه الفيروسات تصيب الأشخاص، وتشمل:

ألفا

229 هـ

NL63

بيتا

OC43

HKU1

(SARS-CoV-2 كوفيد -19).

تحذير من مخاطر العلاج بالفيتامينات

توصل أطباء إلى استنتاج أن استخدام فيتامينات معينة دون استشارة الطبيب أثناء المرض بفيروس كورونا يمكن أن يضر بالصحة.

ووفقا لمجلة "JAMA Network Open"، فإن دراسة جديدة توصلت إلى نتائج تفيد بأن تناول فيتامين C والزنك أثناء الإصابة بفيروس كورونا ليس علاجا فعالا، بل قد يؤذي الجسم، وأضافت المجلة، أن مجموعة من الأطباء قاموا بدراسة، شملت 214 مريضا بفيروس كورونا، وفقا لسبوتنيك.

دراسة تكشف سر النقص المزمن للأكسجين لدى وفيات كورونا

كشفت دراسة حديثة عن وجود نسبة كبيرة من ميكروثرومبوس في الشعيرات الدموية للمرضى، الذين ماتوا من آثار فيروس كورونا، وهو ما تسبب في عدم حصول الدماغ على ما يكفي من الأكسجين.

ووفقا لمجلة "جاما نيرولوجي" "JAMA Neurology" بالنسبة للدراسة، تم أخذ عينات الأنسجة من خمسة مرضى مسنين ماتوا بسبب شكل حاد من مرض فيروسي، بعدما وافقت مجالس المراجعة المؤسسية في جامعة جونز هوبكنز والجنرال ماس بريغهام على هذه الدراسة مع موافقة أقرب أقرباء كل مريض على استخدام الأنسجة للبحث، وفقا لسبوتنيك.

نتيجة لذلك، وجد أنه في الشعيرات الدموية لجميع المتوفين كانت هناك آثار نقص مزمن في الأكسجين، وكذلك تراكمات من خلايا النواء "خلايا الدم المسؤولة عن إنتاج الصفائح الدموية"، الخلايا التي تشكل أساس تجلط الدم، وأضافت المجلة أن جميع المتوفين عانوا من ارتباك ومشاكل في الذاكرة وأعراض أخرى تدل على ضعف نشاط الدماغ.