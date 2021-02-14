هذه الأغنية تمثلك في عيد الحب: الحوت "ماتحرمش العمر منك".. والسرطان "أنت عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحتفل العالم بما فيه مصر، بعيد الحب اليوم 14 من فبراير، لكن ماذا تخبرنا الأبراج عن حالتنا العاطفية خلال "شهر الحب"؟

إذا كنتم ممن يهتمون بعلم الفلك والأبراج، توضح لنا خبيرة الأبراج الدكتورة رانيا شارود في تصريحها لـ"الخليج 365"، توقعات الأبراج في فبراير "شهر الحب"، ووصف حالة الحب التي يعيشها كل برج في أغنية رومانسية.

- برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير ):

بالنسبة لمواليد "الجدي" المقبلين على الزواج يصادفهم في شهر الحب علاقة زواج جيدة، أما المتزوجون عليهم التمهل والتروي لعدم حدوث مشاكل عاطفي.

حالة الحب التي سيعيشها مواليد البرج تتماشى مع أغنية "أنا قلبي ليك ميال"، للفنانة فايزة أحمد.

- برج الدلو (20 يناير-18 فبراير) :

يشعر مواليد الدلو بالاستقرار العاطفي بعد فترة من القلق والحيرة، ويبدأ في التعرف وإيجاد حبه الحقيقي. وبالنسبة للمتزوجين، عليهم الحذر من أنثى "الجوزاء"، حيث إنها ستحاول التقرب منه ولكنها لا تصلح له.

حالة الحب التي سيعيشها مواليد البرج تتماشى مع أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم.

- برج الحوت (19 فبراير-20 مارس):

مع أنهم يمتلكون الحب والعاطفة، إلا أن عيد الحب بالنسبة لهم من أكثر الفترات التي يحتاجون فيها إلى الشعور بالاحتواء والحب والاهتمام؛ نظرا لصعوبة تلك الفترة عليهم بسبب تغيير فصول السنة.

حالة الحب التي سيعيشها مواليد برج الحوت تتماشى مع أغنية "ماتحرمش العمر منك يا حبيبي" للفنان الراحل فريد الأطرش.

- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

يعيش رجل الحمل في قصة حب، وسيبدأ في اتخاذ القرار الخاص بارتباطه وزواجه بجدية في شهر الحب.

حالة الحب التي سيعيشها تتماشى مع أغنية "على عش الحب" للفناة الراحلة شادية.

- برج الثور (21 أبريل – 21 مايو ) :

مع بداية شهر 2، يبدأ مواليد برج الثور في إنهاء علاقة عاطفية قديمة انتهت بالفشل، وبعد 21-2-2020 تبدأ الأمور العاطفية تتحسن تدريجيًا.

حالة الحب التي سيعيشها تتماشى مع أغنية "لاقيته لاقيته وهويته" للفنانة شادية.

- برج السرطان (22 يوليو-22 يونيو ):

الحظ حليف "السرطان" من الناحية العاطفية والأسرية لحديثي الزواج، خلال شهر فبراير، أما بالنسبة للمقبلين على الزواج يشعرون بالحيرة، لكن تبدأ مرحلة الاستقرار العاطفي في شهر أبريل.

حالة الحب التي سيعيشها مواليد البرج تتماشى مع أغنية "أنت عمري" لأم كلثوم.

- برج الجوزاء (21 مايو-21 يونيو ):

في الفترة الماضية، كان يشعر مواليد "الجوزاء" بالفقدان العاطفي، لفشلهم في العلاقات العاطفية المسبقة من ارتباط وخطوبة وزواج، ومع بداية شهر فبراير (شهر الحب) يبدأ "الجوزاء" في إيجاد شريك الحياة الحقيقي ليصبح عيد الحب لعام 2020 تاج لهم.

حالة الحب تتماشى مع أغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوي.

-برج الأسد (22 يوليو-22 أغسطس):

في فترة شهر الحب يبدأ مواليد برج الأسد، الدخول في أكثر من علاقة عاطفية متفرقة، ولكنها لم تنتهِ بالحب والزواج، ومع ذلك يظلون يبحثون عن الحب.

ومع بداية شهر مايو يجدون حبهم الذي ظل يبحثون عنه، ويدخلون في علاقة ارتباط وزواج بجدية، أما بالنسبة للمتزوجين يعيشون حالة من الاستقرار العاطفي.

حالة الحب التي سيعيشها مواليد برج الأسد تتماشى مع أغنية " زي العسل على قلبي هواك" لصباح.

- برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

الحظ حليف مواليد برج العذراء في شهر الحب، حيث تسير الأمور كما تريد، حيث تتحسن أحواله العاطفية ويشعر بالسعادة.

حالة الحب تتماشى مع أغنية "أنت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب" لأم كلثوم.

- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

مع بداية شهر فبراير يزداد عشق مواليد برج العقرب لشريك حياتهم. وحالة الحب التي سيعيشها تتماشى مع أغنية "سيرة الحب" لأم كلثوم.

- برج الميزان (23 سبتمبر-23 أكتوبر):

حاول مع قدوم شهر الحب تهدئة الأمور مع شريك حياتك؛ لتجنب الخلافات والاستمتاع بعيد الحب مع شريك حياتك.

وبالنسبة لأنثى الميزان تبدأ في علاقة حب جديدة.

حالة الحب التي سيعيشها تتماشى مع أغنية "ب فاتحة ب بحبك" لصباح.

- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

يتميز "القوس" بالحب الشديد والجاذبية التي تجعل الجميع يرغب في الارتباط به، سواء كان حب أسري أو عاطفي أو صداقة .

حالة الحب التي سيعيشها تتماشى مع أغنية "الحب كله" لأم كلثوم.