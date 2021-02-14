متغيرات كوفيد: كم عدد سلالات فيروس كورونا الموجودة حاليا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتشرت متغيرات كوفيد حول العالم وخاصة في المملكة المتحدة، مع ظهور حالات مصابة بما في ذلك طفرة E484K عبر عدة مناطق، ليبقى لسؤال الذي يحير الجميع، كم عدد سلالات فيروس كورونا الموجودة، وهل هي أكثر خطورة؟

وفقا لصحيفة " express" البريطانية، بدأت متغيرات كوفيد في الانتشار داخل المملكة المتحدة، في حين أن الحالات لا تزال منخفضة، لا تزال متغيرات جنوب إفريقيا والبرازيل وكينت تشكل تهديدًا، بسبب زيادة العدوى، وسيساعد اختبار الطفرة في تحديد المزيد من الحالات.

كم عدد سلالات كوفيد الموجودة؟

غالبًا ما يعتبر الباحثون متغيرات الفيروس بمثابة حتمية علمية، باعتبارها كائنات حية، فإنها تتكيف وتتطور لتلائم البيئات الجديدة وتقوي مساعيها للبقاء على قيد الحياة.

اعتمدت كل من المتغيرات من جنوب إفريقيا وكينت والبرازيل المتغير E484K، الذي يسمح لها نظريًا بإصابة المزيد من الأشخاص.

الآن، فيروس كورونا لديه طفرات وسلالات ومتغيرات مختلفة، والتي قد تكون مشوشة لبعض الناس.

يجب على الفيروسات أن تؤسس معقلًا في خلايا المضيف "الشخص المريض"، لأخذ المواد البيولوجية التي تستخدمها للتكاثر.

يسمح التكرار للفيروس بالانتشار عبر الجسم، ويؤدي أحيانًا إلى "أخطاء" وفقًا للباحثين في جامعة جريفيث لارا هيريرو ويوجين ميدزوكير.

وكتب الباحثون لمجلة The Conversation، أن الأخطاء المكررة هي في الواقع طفرات تسبب نسخًا غير دقيقة من الفيروس تُعرف باسم المتغيرات.

الطفرات المتتالية أو المهمة التي تغير نسيج المتغير مع الحفاظ على خصائصه الأساسية هي سلالات.

السلالات هي متغيرات تبدو متشابهة ولكنها في النهاية تتصرف بشكل مختلف عن الفيروس الأصلي.

لا يوجد حاليًا سوى متغيرات لـ كوفيد-19، لكن فيروس كورونا البشري، العائلة التي ينتمي إليها ، لديه العديد من المتغيرات، وقسمهم العلماء إلى أربع مجموعات؛ ألفا وبيتا وجاما ودلتا.

من المعروف أن سبعة من هذه الفيروسات تصيب الأشخاص، وتشمل:

ألفا

229 هـ

NL63

بيتا

OC43

HKU1

SARS-CoV-2 (كوفيد -19)

سلالتا بيتا المتبقيتان من بين أكثر سلالات COVID-19 شهرة.

MERS-CoV ، هو اسم سلالة الفيروس التاجي التي تسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

لم يصل هذا النوع إلى مرحلة الجائحة مطلقًا، لكنه قتل 881 شخصًا، وبلغ معدل الوفيات 34 بالمائة.

يُسبب فيروس السارس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، وهو فيروس شرير مماثل انتشر في السابق في جميع أنحاء آسيا.

بدأ تفشي المرض الرئيسي في الصين عام 2002 وأصاب 8098 شخصًا توفي 774 منهم.