أفكار تساعدك على قضاء وقت رومانسي ممتع مع زوجك في الفلانتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في يوم عيد الحب تهتم الكثير من المتزوجات، بإضفاء بعض الأجواء الرومانسية في المنزل.

وإذا كنتِ ترغبين في مفاجأة زوجك باحتفال ممتع لا يُنسى في هذا اليوم، نقدم لك مجموعة أفكار تساعدك على قضاء وقت رائع في عيد الحب، وفق ما أوضحه موقع "happyhiller".

- قبل البدء في تزيين المنزل، عليك تنظيفه جيدا من الأتربة والغبار، حتى يكون نظيفًا ومريحًا.

- احرصي على إضافة بعض الشموع ذات الرائحة الخفيفة، وعليك اختيار الروائح التي تعلمي أن زوجك يحبها.

- ضعي بعض الزهور الطازجة بشكل منسق، ستساعد على جعل رائحة منزلك جيدة، فضلا عن أنها تضفي مظهرا رائعا.

- عليك شراء ورق مقوى ملون، ثم قصيه بأكثر من شكل مثل الورد أو القلب، وباستخدام خيط رفيع قومي بتعليقه على الحائط أو باب المنزل.

- يمكنك تخصيص أحد جوانب المنزل، لوضع بعض الشموع باللون الأحمر أو الوردي، لتتناسب مع أجواء الفلانتين.

- عليك استبدال وسائد السرائر بوسائد أخرى باللون الأحمر، والمزينة بعبارات رومانسية، لتزيين غرفتك بها.

- باستخدام مناديل الورق الحمراء، ضعيها بشكل رومانسي وجذاب في أطباق العشاء، سيساعد على إضفاء أجواء رائعة.

- املئي حوض الاستحمام بالماء، وضعي به العديد من الورود على سطح الماء، ثم ضعي بعض الشموع على حواف الحوض، من الطرق التي تفاجئين بها زوجك في عيد الحب.

- تحضير بعض الأكلات والحلوى المفضلة لدى زوجك، وتجهيز المنضدة أيضا لوضع الورود والشموع عليها، لإضفاء جو رومانسي.

- الإضاءة عنصر هام في أي أجواء رومانسية، لذا اختاري الإضاءة الدافئة، لأنها قد تعزز من الشعور بالدفء والراحة إلى المنزل.