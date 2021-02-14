"قبل ما تجيبه في الفلانتين".. اعرف دلالة ألوان الورد ومعناها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع اقتراب عيد الحب يسعي الكثير من الأشخاص إلى إهداء باقة من الورود لشريك الحياة في هذه اليوم، لكن هل فكرت في مره لما يدل لون الورد؟

هنا نستعرض في التقرير التالي، أهم الورود ومعانيها، وفق لما جاء في موقع "billyheromans ".

- الأحمر:

من أكثر الورود التي يفضلها الكثير من العشاق في عيد الحب، حيث يمثل هذا اللون الرومانسية والحب والجمال.

- البرتقالي:

يمثل اللون البرتقالي الزاهي الحياة والطاقة الإيجابية والعاطفة، لذا يمكنك اختياره للتعبير عن شعور عميق بالحب تجاه شريك حياتك، لإعطائه رسالة قوية باهتمامك به.

- الأصفر:

تدل الورود الصفراء على الصداقة والشعوى بالفرح والسعادة، حيث يمكن أيضًا استخدامها للتعبير عن المشاعر أو المودة.

- الأبيض:

للورود البيضاء معاني متنوعة منها: النقاء والبراءة والتواضع، ونظرًا لأن هذه الورود كانت شائعة منذ فترة طويلة في حفلات الزفاف، فقد أصبحت أيضًا تمثل بدايات جديدة وحبًا ناشئًا.

- الوردي:

يتم إعطاء الورود الوردية للتعبير عن إعجابك بتألق شخص ما أو أناقته، كما تساعد الألوان الداكنة من اللون الوردي إحساسًا بالتقدير، والفرح.

- اللاڤندر:

في لغة الزهور يتم استخدام ورود اللافندر لإخبار شخص ما أنك تحبه وتعشقه، كما أنها تمثل الحب من النظرة الأولى.

- الزرقاء:

الوردة الزرقاء تعني لا شيء مستحيل ولا مكان لخيبات الأمل، فضلا أنها تمثل القوة والثبات والشموخ، فلونها الأزرق الزاهي الجميل نستمد منه التفاؤل والأمل، ويمدنا أيضا بالطاقة الإيجابية.