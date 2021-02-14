تحذيرات من استخدام النكهات المصنعة والتوابل: تحتوي على بقايا حشرات ميتة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشكل معظم المواد الغذائية والنكهات الصناعية خطرا كبيرا على صحة متناوليها، وحذر الدكتور محمد فتحي سالم الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة السادات، من الاستخدام المستمر للتوابل المصنعة خاصة المستخدم منها للدجاج واللحوم، نظرا لاحتوائها على مادة برومات البوتاسيوم، التي تتسبب في حدوث مخاطر كبيرة لصحة الأشخاص.

وقال «فتحي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، إن اليابان قامت بحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم، في صناعة المخبوزات وغيرها من الأطعمة الغذائية، منذ عام 1993، لأنها تؤدي للإصابة بسرطان الجهاز الهضمي والبروستاتا.

دراسات تحذر من استخدام النكهات الجاهزة ومرق الدجاج

وكانت حذرت دراسة علمية نُشرت في مجلة Medical Hypotheses العلمية، من خطورة استخدام نكهات التوابل الجاهزة ومرق الدجاج، وذلك بسبب تصنيعها من عظام الدجاج، حيث تحمل تلك العظام كميات كبيرة من عنصر الرصاص.

وأوصى الخبراء بعدم استخدام تلك التوابل بكثرة، لأنها تتسبب في تراكم كميات كبيرة من الرصاص داخل عظام البشر، فضلا عن تسببها في العديد من الأمراض والمشكلات الأخرى للبشر عند تناولها بكميات كبيرة وبشكل مستمر.

أضرار استخدام التوابل المصنعة

1- التسبب في الإصابة بـ«البواسير».

2- الإصابة بتقرحات في المعدة ومشكلات الجهاز الهضمي.

3- الشعور بـ«حرقان» في الصدر والمعدة.

4- تسبب الشعور بالأرق لفترات زمنية طويلة.

5- قد تسبب الحساسية للأشخاص في بعض الحالات.

6- ظهور طفح جلدي وتهيجات وإحمرار في بعض الحالات.

7- الإصابة بالربو ومشكلات الجهاز التنفسي والرئتين.

8- التهاب الأنف وتعرضها للحكة.

9- حدوث قصور في الدورة الدموية.

10- تتسبب في زيادة وزن بعض الأشخاص بصورة ملحوظة.

11- عرضة للتلوث بشكل كبيرعند الشراء والتخزين.

12- قد تحتوي على بقايا حشرات ميتة في بعض الأحيان.

13- تخزين المياه أسفل الجلد.