عيد الحب بنكهة مغربية.. سعاد تحتفل بمرور 8 سنوات على زواجها في مصر: أحلى أيامي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرفت على زوجها قبل 8 سنوات، في مسقط رأسها المغرب، ولم تكن تتوقع سعاد هاشمي، أن تغادر بلدها وتعيش خارجها إلى أن قابلت «محمد» في أحد المهرجانات الفنية، لتبدأ قصة حبهما من الدار البيضاء للمحروسة.

عيد الحب بنكهة مغربية

تحتفل «سعاد» هذا العام بعيد الحب مع زوجها على الطريقة المغربية التي تشبه الاحتفالات هنا في مصر، من خلال ارتداء الزي التقليدي وإعداد مائدة طعام مصرية مغربية لزوجها، مؤكدة أنها تحب الأجواء الاحتفالية في مصر، عن غيرها، بسبب الاهتمام بكافة المناسبات: «لازم نحتفل بعزومة حلوة أو هدية مميزة وشموع وورد».

الحب من أول نظرة

تستعد «سعاد» لهذا اليوم، بشكل خاص، تجهز كل شيء مغلف باللون الأحمر، احتفالًا بعيد الحب الذي تستعيد فيه ذكريات قصة حبها التي بدأت عن طريق الصدفة: «لما شوفت جوزي أول مرة اتعرفنا على بعض عادي وكونا صداقة بسيطة، بعد كده شوفته مرة تانية وجالي المغرب يطلب إيدي من ماما وبابا الله يرحمه».

الزيارة الأولى لمصر

تحكي أنها جاءت لمصر وهي لا تعرف أحدا سوى زوجها وعائلته، ومع مرور الوقت تعرفت على مغاربة ومصريين في أول مرة لها تغادر وطنها، لافتة إلى أنها تعلمت طهي الأكلات المصرية، وتعرفت على العادات والتقاليد أيضًا، وأصبحت جزءا من ثقافتها: «اندمجت مع الناس عشان بحب مصر جدًا لدرجة إني بعتبر نفسي مصرية دلوقتي».

تحرص على الاحتفال مع زوجها كل عام وتبادل الهدايا معًا، فضلًا عن ارتداء القفطان المغربي المطرز باللون الأحمر، لتجمع بين العادات والتقاليد المصرية والمغربية، مؤكدة أنها تعيش أسعد أيام حياتها مع زوجها في مصر، التي لم تشعر فيها بالغربة أو أنها بعيدة عن وطنها الذي غادرته لأول مرة في حياتها.