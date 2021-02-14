بـ3 صور.. ياسمين صبري تكشف عن هديتها في عيد الحب: «كلنا حبيناها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية «ستوري» لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشرت الفنانة ياسمين صبري، منذ قليل، عدة صور من كواليس احتفالها بعيد الحب «الفلانتين»، حيث نشرت 3 صور لبوكية ورد كبير الحجم، يحتوى على زهور باللون الأحمر.

هدية ياسمين صبري في عيد الحب

وتضمنت الصور، كارت معايدة بعيد الحب، لتعلق ياسمين صبري، على الهدية والمعايدة باللغة الإنجليزية قائلة: «حبيبي»، ثم نشرت صورة لقطتها بجوار بوكية الورد معلقة على تلك الصورة: «كلنا أحبننا تلك الهدية».

وحرصت الفنانة ياسمين صبري، على إغلاق التعليقات عبر خاصية أستوري.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري، خضعت لجلسة تصوير منذ يومين، ونشرتها عبر «إنستجرام»، في أول ظهور لها عقب زيارتها الأخيرة لمستشفى أبو الريش، والتي تسببت في تصدر اسمها محرك البحث جوجل.

إطلالة ياسمين صبري خلال جلسة تصويرها الأخيرة

وأطلت ياسمين صبري، بأزياء سوداء بدون أكمام، مع استعراضها لمجوهراتها التي تزين يديها، فضلا عن عقد من فصوص صغيرة الحجم من الألماس حول رقبتها، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة تصوير، التي حصدت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات.

وكانت ياسمين صبري، ظهرت خلال زيارتها لمستشفى أبو الريش، بسترة طويلة، مع بنطلون فضفاض باللون القرمزي الفاتح، المزود بخط أبيض من الجانبين، وبلوزة بيضاء، من توقيع دار الأزياء العالمية dolce and gabbana، ويتجاوز سعر البنطلون وحده 850 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 13287 جنيها مصريا، فيما يصل سعر السترة إلى 2000 يورو، أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري، ليتخطى سعر البدلة كاملة 50 ألف جنيه.

ونسقت ياسمين صبري، تلك الإطلالة مع مكياج بسيط وشعر منسدل يحمل بعض التموجات، مع التزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال ارتداء كمامة طبية سوداء اللون.