سلمى الشيمي بفستان أحمر في عيد الحب: «ولا ليا إلا دبدوبي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، احتفلت الموديل سلمى الشيمي، بعيد الحب «الفلانتين»، بجلسة تصوير مثيرة للجدل بأزياء جريئة مكشوفة الصدر، وظهرت سلمى الشيمي، بفستان أحمر متوسط الطول، تميز بأنه غير منقوش وبفتحة صدر كبيرة، فضلا عن فتحة أمامية، مع مكياج سموكي وعدسات لاصقة زرقاء اللون، وشعر منسدل، خلال احتضانها لدمية دب كبيرة الحجم، أثناء تواجدها في غرفة محاطة بعشرات البلالين حمراء اللون، فضلا عن مئات الورود الحمراء والبيضاء، معلقة: «ولا ليا إلا دبدوبي.. عيد حب سعيد».

جلسة تصوير جديدة لسلمى الشيمي

وفور نشرها جلسة التصوير بعدسة محمد زنونة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، معها، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «يعني سبتي كل الناس المعجبة بيكي وبتقضي عيد الحب مع دبدوب؟»، و«ملكة جمال»، و«نفسي تظهري بفستان مقفول»، و«كفايا إثارة للجدل».

سلمى الشيمي ترد على المنتقدين: مش بتضايق من إني مثيرة للجدل

يشار إلى أن «الشيمي»، قالت خلال حديث سابق لها لـ«الوطن»، إنها غير منزعجة من وصف البعض لها بالمثيرة للجدل: «أنا مش بتضايق من الكلام ده، لإنه معناه إني موجودة بقوة والعين عليا»، مؤكدة أن عدد الأشخاص المحبين والداعمين لها من الجمهور أكثر من المنتقدين لها.

وتنشغل سلمى الشيمي، حاليا، بحضور ورشة تصوير جديدة، ومن المقرر مشاركتها في عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل: «ماكنش ينفع أمثل وأقف قدام الكاميرا من غير ما أتقل موهبتي بالدراسة»، فضلًا عن مشاركتها كموديل في مهرجان «إيجي فاشون»، وذلك عقب تكريمها في فعاليات «بي ستار»، الخاصة باكتشاف مواهب الفتيات في الغناء والتمثيل والإعلام.

وكانت سلمى الشيمي، أثارت حالة واسعة من الجدل العام الماضي، عقب ظهورها بأزياء فرعونية قصيرة خلال جلسة تصوير بجوار هرم سقارة.