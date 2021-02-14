الامارات | مصر للطيران تفاجئ ركابها في "يوم الحب".. بهدايا وخصومات

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تفاجئ ركابها في "يوم الحب".. بهدايا وخصومات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، بيوم الحب مع ركابها في مطار القاهرة بتقديم هدايا تذكارية وكروت تهنئة وسط إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة، في بيان أن ذلك يأتي من منطلق حرص الناقل الوطني مصر للطيران، على مشاركة عملائها في مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.

وقدم فريق العمل بمصر للطيران الهدايا التذكارية وكروت التهنئة للمسافرين، بالإضافة إلى إضفاء مظاهر المناسبة في استراحات السفر وعلى متن الطائرات.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت عن طرح تخفيض 50% على جميع نقاط شبكة خطوطها الدولية التي تمتد إلى أكثر من 40 نقطة حالياً حول العالم في ظل جائحة كورونا، للمسافرين أيام 14 و15 و16 فبراير الجاري تزامناً مع الاحتفال بيوم الحب.



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