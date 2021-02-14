طبيبة تسامح زوجها على الخيانة وتخلعه بسبب «الحلل»: بيأكل الكلب فيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلعت زوجها بعد شهرين فقط من الزواج بسبب استخدامه لأواني الطهي في إعداد طعام لكلبه، الأمر الذي يشعر «مروة» بالضيق والغثيان من استخدام حللها التي لم تفرح بها، مؤكدة أنها طلبت منه ترك أدوات مطبخها وشراء أخرى لأكل الكلب، لكنه أصر على استخدام الأواني الجديدة.

خانها بعد يومين زواج

تقول فاطمة جابر المحامية، إن موكلتها طلبت منها إقامة دعوى خلع من زوجها بعد إخبارها بالسبب الذي دفعها لتركه في محكمة أسرة الكيت كات، لافتة إلى أنها اكتشفت أيضًا خيانته بعد يومين فقط من الزواج، ووجدته يتحدث إلى زميلته بعد منتصف الليل: «قالتلي المكاملة 49 دقيقة بعد الساعة واحدة».

خلعته بسبب الكلب

تحكي المحامية، أن الزوجة انهارت بعد اكتشاف خيانة زوجها لها مع زميلته الطبيبة، قبل أن يمر أسبوع على زواجهما، الأمر الذي جعلها تشعر بالغضب الشديد، ومع ذلك لم تفكر في قرار الانفصال إلا بعد أن زاد في سوء المعاملة والاهتمام بكلبه أكثر من زوجته وتفضيله عليها، واختيار أفضل الأواني لإعداد الطعام له: «مكنش بيحب يطبخ للكلب إلا في حللها الجديدة اللي بتعمل فيها أكل ليهم، الست قرفت ومبقتش قادرة تستحمل».

وتضيف أن موكلتها أخبرته بأنها لا تريد أي شيء منه سوى الانفصال، فقرر تمزيق كل ملابسها وتحطيم أدواتها الجديدة قبل استلامها لها، بعد أن حاول ردها لكنها أصرت على الرفض: «هو صيدلي شغال في شركة أدوية كبيرة، وهي كمان طبيبة، بس كان بيعاملها كأنها واحدة جاية من الشارع مش مراته، ماستحملتش».