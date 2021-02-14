حذرت من كورونا ورحلت بسببه.. آخر رسالة للراقصة ناريمان عبود قبل وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

برسالة حملت مشاعر الحزن والأسى، أعلن الملحن والشاعر اللبناني وسام الأمير، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفاة زوجته الراقصة اللبنانية ناريمان عبود، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونعى الشاعر اللبناني، زوجته في وفاتها، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا: «يا أوفى زوجة وأحن أم، يا رمز التضحية والوفاء، يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء، لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟، تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية، ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات، الله يرحمك يا أميرة».

آخر نصيحة للراقصة ناريمان عبود قبل وفاتها

وخلال شهر يوليو الماضي، قدمت الراقصة اللبنانية ناريمان عبود، نصيحة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، طالبتهم خلالها بالحرص على التباعد الاجتماعي، تجنبا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وحينها نشرت الراقصة اللبنانية، صورة ظهرت خلالها وهي مرتدية كمامة ملونة بعدد من الألوان المبهجة واللامعة، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية، قائلة: «ابقوا آمنين»، إذ لم تكن تعلم أنها ستكون واحدة من ضحايا الجائحة العالمية.

معلومات عن الراقصة ناريمان عبود

- هي فنانة وراقصة استعراضية لبنانية.

- جاءت شهرتها في مجال الرقص الشرقي خلال ثمانينيات القرن الماضي.

- زوجها هو الملحن والشاعر اللبناني وسام الأمير، الذي لحن لكبار مشاهير الغناء العربي، بينهم نجوى كرم، وملحم زين وعاصي الحلاني.

يصل عدد متابعي حسابها الرسمي على إنستجرام، إلى 126 ألف متابع.

- تميزت بإطلالتها المحتشمة في العديد من صورها عبر إنستجرام.