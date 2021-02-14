شهيرة تروي ذكريات عيد الحب مع محمود ياسين: «كنت بجيبله شرابات هدية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في 14 فبراير من كل عام، كانت الفنانة شهيرة، تحتفل مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، بعيد الحب، وكان يحرصان دائما على الاحتفال بهذا اليوم، حتى لو عبر الهاتف حال انشغال أي منهما بالتصوير أو السفر، لكن اليوم، تحتفل شهيرة، بعيد الحب مع الأبناء والأحفاد، بعد رحيل زوجها خلال العام الماضي، عقب صراع مع المرض، لتكتفي بذكريات أحاديثهما ولحظاتهما الرومانسية التي تؤنسها بعد وفاته.

شهيرة: ساعات كنت يحتفل بعيد الحب بالتليفون

«الاحتفال بعيد الحب ناقص حاجات كتير».. بتلك الكلمات بدأت الفنانة شهيرة حديثها لـ«هن»، متذكرة تفاصيل احتفالها بالفلانتين، مع شريك حياتها الراحل، قائلة: «مكنش في طقوس خاصة لليوم ده، وساعات كان بيبقى مشغول بالتصوير فبنتكلم في التليفون، وفي أعياد حب احتفلنا بيها في البيت».

وعن الهدايا التي قدمتها لزوجها في عيد الحب، قالت شهيرة، إنها كانت تشتري له «شرابات» وجواكت بيضاء كاجوال وبنطلونات: «هو كان بيحب اللبس جدا، وفي جاكيت شتوي شيك جدا جبتهوله من تركيا زمان، كان كل ما يلبسه ييجي يورهوني وهو فرحان أوي»، لافتة إلى أنها تصدقت بملابسه لوجه الله، مع احتفاظها بذلك الجاكيت في المنزل: « مش قادرة أفرط فيه».

شهيرة: العالم كله مش في مود احتفال

وعن احتفالها اليوم، بعيد الحب، تؤكد الفنانة شهيرة، أنها تواصلت مع أصدقائها وأسرتها وأحفادها لتهنئتهم بعيد الحب عبر التليفون، دون وجود مراسم الاحتفال بتلك المناسبة: «العالم كله مش في مود احتفال بسبب كورونا، مش هتقدري تاخدي حبايبك في حضنك، ولا تبوسيهم، علشان الإجراءات الاحترازية».

رحيل الفنان محمود ياسين

ورحل الفنان محمود ياسين، يوم 14 أكتوبر الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، وسط حزن أسرته والوسط الفني ومحبيه من الوطن العربي.

وعاش الراحل قصة حب سعيدة مع شهيرة، حيث تشاركا في أعمالٍ فنية، تقارب الـ11 فيلمًا سينمائيًا، وكان أول لقاء فني بينهما من خلال فيلم «صور ممنوعة»، ثم حدث الارتباط والزواج في فترة زمنية قليلة، نتج عنها أطول وأشهر زيجة في الوسط الفني، أثمرت عن اثنين من الأبناء، وهما الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

شاركت شهيرة، زوجها الفنان محمود ياسين، في أفلام مثل «سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، رحلة الشقاء والحب، ليل وخونة، أنا وابنتي والحب، ضاع العمر يا ولدي، عصر الحب، الجلسة سرية، نواعم، عودة الهارب»، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل «القرين» عام 1978، ومسلسل «ميراث الغضب» عام 1981، ومسلسل «اليقين» عام 1990.