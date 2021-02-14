بعشاء رومانسي ورسالة.. أنجي علاء تحتفل بعيد الحب مع زوجها يوسف الشريف «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت مصممة الأزياء والمؤلفة أنجي علاء، لقطات من الاحتفال الرومانسي بعيد الحب الفلانتين، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسط تفاعل كبير من رواد سوشيال ميديا معاها.

احتفال أنجي علاء ويوسف الشريف بعيد الحب

ونشرت أنجي علاء، عدة صور تجمعها بزوجها، مطلة ببلوزة ناعمة من الساتان بلون فاتح مع جيب أسود، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات البسيطة، ومكياج هادئ، فيما أطل يوسف الشريف، بأزياء كاجوال شتوية سوداء اللون، تتضمن سترة طويلة غير منقوشة وبنطلون، خلال جلوسهما لتناول العشاء الرومانسي، يتضمن شموع حمراء اللون وإضاءة هادئة.

وعلقت زوجة يوسف الشريف على جلسة التصوير الرومانسية، قائلة باللغتين العربية والإنجليزية: «كل عيد حب وانت حبيبي يا يوسف».

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع المنشور بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أجمل كابل في الدنيا ولايقين على بعض جدا»، و«أكتر حاجة عجبتني لبسك المحتشم وذوقك الحلو»، و«يوسف الشريف ومراته أحسن زوجين في الوسط الفني في الوطن العربي كله».

زوجة يوسف الشريف تحتفل بعيد ميلاده

وفي سبتمبر الماضي، احتفلت إنجي علاء، بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف الثاني والأربعين، بطريقة رومانسية، أمام إحدى الشواطئ أثناء قضائهما العطلة الصيفية، وسط الورود والشموع.

وتغزلت أنجي علاء حينها في زوجها، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «كل سنة وأنت طيب وبخير وسعيد يا حبيبي، وعقبال سنين جاية كتيرة حلوة وسعيدة عليك، محقق فيها كل أحلامك، وربنا يخليك ليا وللولاد ولجمهورك»، وسط آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات المهنئة له بعيد ميلاده.

يُذكر أن آخر أعمال إنجي علاء، هو الأزياء الخاصة بمسلسل "النهاية"، بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف، وتستعد لمشاركة زوجها في مسلسله «كوفيد 25» المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.