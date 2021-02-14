الامارات | مصر: اكتشاف ما يعتقد أنه أقدم مصنع للبيرة في العالم بسوهاج

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: اكتشاف ما يعتقد أنه أقدم مصنع للبيرة في العالم بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أمس السبت اكتشافاً أثرياً بمحافظة سوهاج جنوب البلاد «لما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة (البيرة) في العالم».

وقالت الوزراة في بيان نشرته على صفحتها على «فيس بوك» إن بعثة الآثار المصرية - الأميركية المشتركة والعاملة في منطقة «شمال أبيدوس» بسوهاج «توصلت إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم».

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري مصطفى وزيري أن المصنع «يرجح أنه يرجع إلى عصر الملك نعرمر (نارمر)»، وهو من أقدم ملوك مصر الفراعنة (3273 و2987 قبل الميلاد) من عصر الأسرات المبكر.

وأفاد البيان بأن عدداً من علماء الآثار البريطانيين سبق ان اكتشفوا ما يشير إلى هذا المصنع في بداية القرن الـ20 من دون تحديد موقعه بدقة، حتى تمكنت البعثة الحالية من إعادة تحديد موقعه وكشف محتوياته.

ويتكون المصنع، بحسب البيان، من ثمانية قطاعات كبيرة كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة، ويحتوي كل قطاع على «نحو 40 حوضاً فخارياً منتظمة في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء».

ونقل البيان عن رئيس البعثة الدكتور ماثيو آدمز أن الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج أكثر من 22 ألف لتر من الجعة في المرة الواحدة.

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