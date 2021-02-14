بالصور.. كلب يرث 5 ملايين دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - ورث كلب من فصيلة "بوردر كولي" ما يقرب من خمسة ملايين دولار من صاحبه رجل الأعمال الأمريكي بيل دوريس.

ووفقا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي، ستذهب الأموال الموروثة إلى صندوق اتئماني لتوفير الرعاية للكلب "لولو" البالغ من العمر ثماني سنوات، وفق ما ذكر موقع " سبونتيك".

وبحسب الصحيفة، قبل وفاته طلب دوريس من صديقته مارثا بيرتون رعاية الكلب بعد وفاته.

وقالت بيرتون: "أنا حقا لا أعرف ماذا أقول. لقد أحب الكلب كثيرا. لولو كلب لطيف".

وأوضحت بيرتون في السنوات الأخيرة من حياته، قضى رجل الأعمال معظم وقته في الأسفار، وفي غيابه كانت بيرتون تعتني بالكلب.