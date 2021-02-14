أجمل موديلات كنزات صوف قصيرة موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 12:34 مساءً - تسابقت مدونات الموضة على ارتداء الكنزات الصوفية القصيرة التي تربّعت على عرش موضة شتاء 2021 وتنوعت بأساليب أنيقة.

شاهدي مجموعة موديلات كنزات صوفية وتعرفي الى طريقة تنسيقها.

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كنزات قصيرة وتنسيقها مع البنطال الجلد

كنزة بيضاء قصيرة





من أجمل الطرق العصرية لتنسيق الكنزات الصوف القصيرة هى ارتداؤها مع البناطيل الجلد، نسقي الكنزه البيضاء ذي الياقة العالية مع بنطال جلد مستقيم القصة باللون الجملي وانتعلي حذاء أبيض مدبب بكعب رفيع واحملي الحقيبة الكلاتش من لويس فيتون.



جربي تنسيق الكنزه المخططة مع بنطال جلد Skinny أسود وانتعلي حذاء Loafer بإحدى طبعات الحيوانات.

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تألقي بالكنزات القصيرة مع التنانير

كنزة جملي فاتحة



إذا كنت ترغبين في إطلالة أنثوية مميزة لا تترددي في تنسيق الكنزات الصوف القصيرة مع التنانير الطويلة، ارتدي الكنزه الرمادية ذي الياقة الدائرية مع تنورة بليسيه منقطة باللون الجملي وتممي اطلالتك بحذاء رياضي أبيض.

بإمكانك أيضًا تنسيق الكنزه الرمادية مع تنورة بطبعة النمر أو الفهد، اختاريها بشق على الجانب وانتعلي بوت الكاحل الأسود.



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كنزات صوف قصيرة مع بناطيل واسعة

كنزة صوف منفوخة الكمين



لتحصلي على لوك محتشم وساتر جربي تنسيق الكنزات الصوف القصيرة مع البناطيل الواسعة عالية الخصر والتي تعتبر من أحدث توجهات شتاء 2021، لا تترددي في المزج بين اللونين الجملي والأبيض هذا الشتاء، اعتمدي كنزه عريضة الكتفين مع بنطال أبيض Slouchy واحملي حقيبة كتف مطبعة عبر الجسم وانتعلي بوت بيج فاتح.



البنطال البني الداكن نسقيه مع كنزه رمادية ومعطف جملي متوسط الطول وزيني الخصر بحقيبة من نفس لون البنطال.

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كنزات صوف قصيرة مع الجينز

كنزة ملونة مع جينز



لإطلالة يومية عملية ارتدي الكنزات الصوف القصيرة مع البناطيل الجينز الـ Skinny، امزجي بين اللونين الأسود والأزرق الفاتح بتنسيق كنزه صوف سوداء مع البنطال الجينز الأزرق السماوي وانتعلي حذاء عريض قصير بيج بلون الجلد واحملي حقيبة Tote من نفس لونه.

لائمي الكنزه البرغنديه مع بنطال جينز أسود أو باللون الرمادي الداكن على أن يكون الحذاء مدبب باللون الأسود واحملي حقيبة كتف سوداء مزوده بحزام طويل.



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