كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 12:34 مساءً - تتمتع الممثلة المصرية الشابة هنادي مهنا بملامح مميزة، تجعلها من الممثلات الشابات ذوات الجاذبية الخاصة، فبين ملامحها العربية التي ورثتها من والدها الموسيقار هاني مهنا، والملامح الغربية لوالدتها الفرنسية، تظهر هنادي مهنا بمزيج رائع بين جاذبية الشرق وجمال الغرب.

ولا تعتمد هنادي مهنا على جمالها فقط في الظهور بشكل جذاب، حيث تتقن أيضاً اختيار إطلالاتها بشكل رائع، سواء كان في البرامج أو الأعمال الفنية التي تشارك بها، أو على السجادة الحمراء للمهرجانات والفعاليات الفنية، أو حتى في حياتها اليومية.

وفي هذا الألبوم، جمع لكِ "الخليج 365.نت"، أجمل إطلالات هنادي مهنا، لتستوحي منها إطلالاتك المُفضلة.

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هنادي مهنا بفستان أبيض قصير

هنادي مهنا بفستان أبيض قصير



في إطلالة أنيقة وجذابة، خلال إحدى جلسات التصوير، اعتمدت هنادي مهنا فستاناً باللون الأبيض للمصممة مرام برهان، وهو فستان قصير بتصميم جذاب، وتنورة بتصميم A line، مع توب بتصميم الكشكش على الصدر والأكتاف المنفوخة.

واعتمدت هنادي مهنا مع هذه الإطلالة تسريحة شعر منسدل ذي غرة منقسمة من النصف، مع مكياج سموكي ثقيل بدرجات الألوان الترابية.

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هنادي مهنا بفستان سهرة من المخمل الأسود

هنادي مهنا بفستان سهرة من المخمل الأسود



خلال حضورها إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الظهور الأول لها بعد الزواج من الممثل المصري الشاب أحمد خالد صالح، لفتت هنادي الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة فخمة وجذابة، حيث اعتمدت فستاناً باللون الأسود من قماش المخمل، للمصممة هنا داغر.

وصُمم الفستان بتنورة ذات شق أمامي وذيل طويل منسدل، مع توب ذي أكتاف ساقطة وفتحة صدر على شكل حرف V، إضافة إلى أكمام منفوشة، وتصميم الكشكش على الخصر.

واعتمدت هنادي مهنا مع إطلالاتها مجوهرات من الألماس الأبيض، وحذاء ذا كعبٍ عالٍ باللون البيج، إضافة إلى حقيبة كلاتش سوداء ذات تطريزات ذهبية، من ماركة MOJA KHAFAGI.

واختارت هنادي مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر منسدل ذي أطراف ويفي وغرة جانبية، مع مكياج سموكي بدرجات الألوان النيود.

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هنادي مهنا بإطلالة كاجوال

هنادي مهنا بإطلالة كاجوال



خلال زيارتها لأحد المواقع الأثرية في مصر نهاية العام 2020، اعتمدت هنادي مهنا إطلالة كاجوال أنيقة، نسقت خلالها قميصاً باللون الزيتي من قماش الكتان، مع بنطلون أوف وايت وتوب أبيض.

واعتمدت هنادي مع هذه الإطلالة، حقيبة كتف سوداء من الجلد ذات يد مُصممة من المعدن الذهبي، إضافة إلى قبعة أنيقة من الخوص باللون البيج، فيما نسقت مع إطلالتها ساعة يد أنيقة باللون البني.

واختارت هنادي مع هذه الإطلالة تسريحة شعر منسدل مع مكياج سموكي بدرجات الألوان النيود.

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هنادي مهنا بإطلالة صيفية في ميلانو

هنادي مهنا بإطلالة صيفية في ميلانو



في رحلة سياحية بأوروبا، اختارت هنادي مهنا إطلالة عملية ومريحة لزيارة مدينة ميلانو الإيطالية، حيث نسقت توبْ أبيض بحمالات، مع بنطلون ذي أرجل واسعة بتصميم البليسيه، باللون الأصفر المستردة.

واعتمدت هنادي مهنا مع إطلالتها الصيفية المميزة، قبعة كبيرة الحجم باللون الأبيض، وحذاءً رياضياً بنفس لون القبعة، إضافة إلى نظارة شمسية ذات عدسات كبيرة الحجم.

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