كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 12:34 مساءً - غالباً ما تكون النجمات مصدر الإلهام الرئيسي لكثيرات من النساء، خصوصاً في ما يتعلق بالمكياج. ولأن يوم الحب يتطلب إطلالة رومانسية جذابة، لا بد من اختيار أساليب مكياج تجعلك مضيئة ومتألقة كالنجمات. لذلك، اخترنا لك في هذا المقال، أجمل إطلالات مكياج النجمات لتعتمديها في يوم الحب.



سيرين عبد النور

سيرين عبد النور (الصورة من انستغرام )



المكياج البرغندي خيار رائع ليوم الحب، فهو أحد أساليب المكياج الأنثوية الجريئة التي تلائم هذه المناسبة، لذلك اعتمديه على طريقة النجمة سيرين عبد النور، التي اختارته أن يكون جريئاً ومفعماً بالأنوثة، حيث جاء مرتكزاً على ظلال العيون باللون البرغندي اللامع، والرموش الطويلة جداً، وأحمر الشفاه البرغندي المات.

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سميرة سعيد

سميرة سعيد (الصورة من انستغرام )



وإذا كنت من محبات المكياج الصارخ بألوان غير تقليدية، بإمكانك أن تستوحي من النجمة سميرة سعيد مكياجاً ملوناً قوياً وجريئاً جداً وغير مألوف، بحيث تستخدمين الأيلاينر والماسكرا باللون البنفسجي، الى جانب الروج الأحمر الداكن بلمسة لامعة، والبلاش الوردي البارز على عظمتي الخدين.

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ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا (الصورة من انستغرام )

+وإذا كنت ترغبين في اعتماد مكياج عيون باللون الترابي مع الروج الأحمر القوي، استوحي إطلالتك في يوم الحب من النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا، بحيث تستخدمين الروج الأحمر القوي بلمسة لامعة جذابة، الى جانب مكياج العيون الهادئ بتدرجات ترابية، مع تحديد داخل العين بالكحل البني، واستخدام الرموش الاصطناعية.

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ريتا حايك

ريتا حايك (الصورة من انستغرام )



أما إذا كنت من محبات المكياج السموكي الناعم والروج الأحمر المضيء، استوحي إطلالة يوم الحب من الممثلة ريتا حايك، التي اعتمدت أحمر الشفاه الأحمر الجريء، مع مكياج عيون السموكي الناعم، بنغمات بشرة برونزية جذابة.

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نانسي عجرم

نانسي عجرم (الصورة من انستغرام )



كذلك، بإمكانك أن تستوحي أجمل إطلالة في يوم الحب 2021، من النجمة نانسي عجرم، بحيث تستخدمين الروج الأحمر الفاتح مع مكياج العيون الناعم بلمسة لامعة. واحرصي على اعتماد البلاش الزهري على تفاحة الخدين، فهو يمنح وجهك الإشراقة والتوهج.

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أنغام

أنغام (الصورة من انستغرام )



لكن إذا كنت من محبات مكياج عيون القطة والروج الأحمر، بإمكانك اعتماد إطلالة يوم الحب لهذا العام من النجمة أنغام، بحيث تعتمدين مكياج عيون حاداً بالألوان الترابية والداكنة، مع الأيلاينر الأسود القوي والبارز، المسحوب الى خارح العين بأسلوب عين القطة. واستخدمي الى جانبه أحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن.

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وفاء الكيلاني

وفاء الكيلاني (الصورة من انستغرام )



وإذا كنت تميلين الى استخدام الكحل الأسود البارز والروج الأحمر المات الفاتح، استوحي إطلالتك في يوم الحب من وفاء الكيلاني، بحيث تحددين كامل العين بالكحل الأسود البارز، وتمررين ظل العين البيج على الجفن العلوي، الى جانب إبراز شفتيك بالروج الأحمر المات الفاتح.

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