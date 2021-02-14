كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 12:34 مساءً - تتعدد أساليب المكياج التي بالإمكانك اعتمادها في يوم الحب، وهي المناسبة الرومانسية التي تسعى المرأة خلالها الى أن تكون متألقة وأكثر جمالاً وأنوثةً، وتواكب في الوقت نفسه صيحات المكياج العصرية والرائجة. ولمساعدتك في اختيار إطلالة يوم الحب، نرصد لك مكياج يوم الحب بـ 10 طرق مختلفة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



1- مكياج سموكي أخضر مع الروج النيود

مكياج سموكي أخضر مع الروج النيود (الصورة من إنستغرام)



المكياج السموكي مناسب جداً للمناسبات الأعياد بما فيها يوم الحب، لذلك بإمكانك اعتماده باللون الأخضر الزمردي، كونه أحد أكثر ألوان المكياج رواجاً. اعتمدي ظل العين الأخضر الزمردي على الجفن العلوي بأسلوب السموكي، وظللي به الجفن السفلي. واعتمدي الى جانبه الروج النيود.

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2- مكياج عيون برونزي مع أحمر شفاه برتقالي

مكياج عيون برونزي مع أحمر شفاه برتقالي (الصورة من إنستغرام)



كذلك، بإمكانك اعتماد مكياج عيون برونزي قوي، يرتكز على استخدام الظل البرونزي على كامل حدود العين، الى جانب أحمر الشفاه البرتقالي الذي يبرز شفتيك بأسلوب مميز. على أن تختاري درجة البرتقالي المناسبة للون بشرتك. واجعلي البلاش واضحاً عل الخدين.

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3- مكياج عين القطة البنفسجي مع الشفاه الطبيعية

أيلاينر بنفسجي عريض مع الشفاه الطبيعية (الصورة من إنستغرام)



ألوان وأساليب المكياج الحيوية موضة رائجة جداً، لذلك قد تشكل خياراً رائعاً ليوم الحب 2021. بإمكانك مثلاً اعتماد رسمة الأيلاينر البنفسجي العريض على الجفن العلوي والممدود الى خارج العين بأسلوب عين القطة، الى جانب الأيلاينر الأسود عند زاوية العين الخارجية. واعتمدي الى جانبه الشفاه الطبيعية.

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4- مكياج عيون جليتر حاد مع روج ناعم

مكياج عيون جليتر حاد مع روج ناعم (الصورة من إنستغرام)



لا تخافي في يوم الحب من تجربة أساليب مكياج العيون القوي، كونه موضة رائجة جداً ويوفر لك إطلالة غير تقليدية وغير مملة. بإمكانك مثلاً اعتماد مكياج العيون الجليتر القوي باللون الذهبي مقترناً بالكحل الأسود الجريء. الى جانب الروج النيود المحدد بالكونتور البني الفاتح.

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5- أيلاينر مجنح مع شفاه ناعمة

أيلاينر مجنح مع شفاه ناعمة (الصورة من إنستغرام)



إضافة الى ما سبق، بإمكانك اعتماد رسمة الأيلاينر المجنح بأسلوب جريء، والتي تمتد بشكل حاد من مدمع العين مروراً بمنبت الجفون العلوية وصولاً الى خارج العين عند حدود الحاجب الخارجية، مع لمسة لامعة عند ثنية الجفن العلوي. واستخدمي الى جانبه كونتور الوجه والروج النيود القريب الى لون البشرة.

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6- مكياج عيون سموكي حاد مع شفاه لامعة

مكياج عيون سموكي حاد مع شفاه لامعة (الصورة من إنستغرام)



بإمكانك اعتماد ظلال العيون باللون الأحمر الممزوجة في الزوايا الداخلية للعيون، مع الكحل الأسود الحاد بأسلوب السموكي، فهذا التباين في الألوان يخلق شكلاً رائعاً للعين ويمنحك إطلالة لافتة جداً في يوم الحب. ولمظهر أكثر تميزاً، اعتمدي البلاش الزهري على عظمة الخدين واستخدمي الروج النيود.

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7- مكياج عيون أخضر مع روج أحمر مات

مكياج عيون أخضر مع روج أحمر مات(الصورة من إنستغرام)



الروج الأحمر المات الصارخ يشكل خياراً مثالياً ليوم الحب، خصوصاً لمحبات الشفاه الجريئة والبارزة، لذلك اعتمديه مقروناً مع ظلال العيون باللون الأخضر المعدني، والرموش الاصطناعية الطويلة جداً، والبلاش البرونزي على عظمة الخدين.

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8- أيلاينر مسحوب ناعم وشفاه صارخة

أيلاينر مسحوب ناعم وشفاه صارخة (الصورة من إنستغرام)



يعد الأيلاينر الأسود المسحوب الى خارج العين والرموش الطويلة مع الروج الأحمر الغلوسي مزيجاً رائعاً، فهو يمنح المرأة إطلالة أنثوية رائعة الجمال في يوم الحب، كونه يبرز العينين ويجعل الشفاه بارزة وساحرة، إضافة الى أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة.

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9- مكياج عيون غلوسي باللون البرتقالي والروج البني

مكياج عيون غلوسي باللون البرتقالي والروج البني (الصورة من إنستغرام)



جربي أيضاً مكياج العيون الغلوسي باللون البرتقالي، فهو من أبرز صيحات المكياج حالياً. عليك فقط تطبيق الظل البرتقالي اللامع على كامل الجفن العلوي، ووضع الأيلاينر الأسود عند مدمع العين امتداداً على طول خط الرمش العلوي، على أن يكون مجنحاً خارج العين. اعتمديه مع الروج النيود.

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10- مكياج عيون زهري لامع وروج كرزي داكن

مكياج عيون زهري لامع وروج برغندي داكن (الصورة من إنستغرام)



ومن بين أساليب المكياج التي بإمكانك اعتمادها في يوم الحب 2021، مكياج العيون الناعم بلمسة لامعة مع الروج الداكن. اختاري أحمر الشفاه الكرزي الداكن، وظلال العيون الزهرية على الجفن العلوي مع لمسة لامعة على كامل حدود العين، إضافة الى البلاش الوردي على عظمتي الخدين.

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