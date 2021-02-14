كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 12:34 مساءً - الجرأة والألوان القوية هي السمة الأساسية لمعظم أساليب مكياج العيون الرائجة حالياً، لذلك يشكل مكياج العيون الجريء والقوي أحد أجمل الخيارات لمناسبة يوم الحب، فهو يمنحك إطلالة لافتة ويجعل عينيك أكثر جاذبية وجمالاً. وإن كنت بحاجة الى بعض الأفكار الإبداعية، نرصد لك مجموعة أساليب مكياج عيون جريء ليوم الحب لتستوحي منها ما يناسبك.



مكياج عيون أحمر مرصع بالقلوب

مكياج عيون أحمر مرصع بالقلوب (الصورة من إنستغرام)



القلب هو شعار يوم الحب، لذلك تشكل هذه المناسبة الوقت المناسب لاعتماد مكياج عيون جريء ولامع باللون الأحمر مرصع بعدد من القلوب الصغيرة. ارسمي خطاً أحمر متعرجاً قليلاً على كل من خط الجفن العلوي وعلى الجفن المتحرك، وزينيهما بالقلوب الحمراء الصغيرة. واعتمدي الروج الأحمر الصارخ.

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مكياج عيون مات باللونين البنفسجي والزهري

مكياج عيون مات باللونين البنفسجي والزهري (الصورة من إنستغرام)



إن ظلال العيون باللونين البنفسجي والزهري جذابة للغاية ومناسبة جداً ليوم الحب كونها تتناغم مع جميع ألوان البشرة. لذلك، بإمكانك تجربة مكياج عيون مات جريئاً باستخدام ظل العين البنفسجي والزهري غير اللامع، بحيث تطبقين الظل الزهري المات على النصف الداخلي من الجفن العلوي، والظل البنفسجي المات عند زاوية العين الخارجية وتحت الحاجبين، من ثم ارسمي خطاً مجنحاً، يمتد على طول منبت الجفن العلوي وصولاً الى خارج العين، باستخدام الأيلاينر الأسود. وأضيئي عينيك بلمسة لامعة عند مدمع العين.

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مكياج عيون وردي مع الكحل الأحمر

مكياج عيون وردي مع الكحل الأحمر (الصورة من إنستغرام)



إن كنت تميلين الى أفكار المكياج الغريبة وغير التقليدية، امزجي بين اللونين الوردي والأحمر للحصول على مكياج عيون جريء ليوم الحب. طبقي ظل العين الوردي الداكن على كامل الجفن العلوي، من ثم ارسمي خطاً نصف دائري على الجفن المتحرك باللون الأحمر، على أن يكون موصولاً بخط أحمر آخر صغير عند زاوية العين الخارجية.

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مكياج عيون لامع

مكياج عيون لامع (الصورة من إنستغرام)



اللمعان والتوهج هما سمتان تجعل أي مكياج عيون رائع الجمال وجذاب، لذلك بإمكانك اعتماد مكياج عيون لامع ليوم الحب يضمن لك إطلالة جذابة ولافتة جداً. إلا أن هذا المكياج يتطلب مهارة وإتقاناً، لتتمكني من مزج ظلال العيون اللامعة على طول الجفن العلوي. استخدمي الظل الزهري اللامع، لمنطقة فوق العين، والظل الفضي اللامع عند مدمع العين، الى جانب تحديد منبت الرموش العلوية بالكحل الأسود.

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