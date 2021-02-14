كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 12:34 مساءً - بعد أشهر الشتاء الطويلة التي غالباً ما تميل المرأة خلالها الى اعتماد ألوان مناكير داكنة ودافئة تلائم الأجواء الباردة، يحين الوقت مع اقتراب فصل الربيع، الى استخدام ألوان طلاء الأظافر الحيوية والمشرقة التي تطرد الملل وتشعرك بالنشاط والحيوية، وفي الوقت نفسه تمنح أظافرك مظهراً عصرياً.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة رائعة من أجمل ألوان مناكير ربيع 2021، لتختاري من بينها ما يعجبك.



المناكير الوردي الفاتح

Jin Soon Nail Lacquer in Muse



قد يكون الوردي من أجمل ألوان الربيع، فهي يحاكي أجواء هذا الفصل ويضمن لأظافرك مظهراً عصرياً مشرقاً، إضافة الى أنه يتناغم مع جميع ألوان ودرجات البشرة. بإمكانك تجربة المناكير الوردي من علامة Jin Soon: Nail Lacquer in Muse، فهو لامع وسيبدو رائعاً على جميع ألوان البشرة، إضافة الى أنه يجف بسرعة، علماً أنه مثالي كقاعدة للمناكير الفرنسي.

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المناكير الأزرق الفاتح

Sally Hansen Good.Kind.Pure. in Crystal Blue



يذكّر المناكير الأزرق الفاتح بالسماء الصافية في فصل الربيع والأجواء المرحة، لذلك قد ترغبين في اعتماده في جميع الأوقات. وهو أيضاً يناسب جميع ألوان البشرة الفاتحة والداكنة. ننصحك بتجربة Sally Hansen Good.Kind.Pure. in Crystal Blue، الذي يجف بسرعة ويمنح أظافرك تغطية مثالية.

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المناكير الأخضر الغليتر

Cirque Colors Iridescent Nail Polish in Sour Punch



سيكون الأخضر الغليتر أجمل ألوان مناكير ربيع 2021 وأكثرها تميزاً، خصوصاً لمحبات الجرأة والتميز، فهو سيضيء يديك وأظافرك ويجعلها محط الأنظار، وهو مناسب جداً لأظافر اليدين والقدمين. بإمكانك تجربة Cirque Colors Iridescent Nail Polish in Sour Punch.

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المناكير الأحمر الفاتح

Dior Vernis Gel Shine in Red Smile



بالإمكان اعتماد المناكير الأحمر في كافة الأوقات والمواسم، لكن خلال ربيع 2021 اختاري المناكير الأحمر الفاتح، فهو اختيار كلاسيكي يذكر بإطلالات نجمات هوليوود على السجادة الحمراء، كما أنه متعدد الاستخدامات، إذ بإمكانك اعتماده في الأيام العادية والمناسبات. ننصحك بتجربة Dior Vernis Gel Shine in Red Smile.

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المناكير البرتقالي

Orosa Pure Cover Nail Paint in Clementine



يشكل المناكير البرتقالي أحد أفضل الخيارات لفصل الربيع، فهو مشرق ونابض بالحياة، وسيبث فيك الكثير من النشاط والطاقة. جربي على سبيل المثال Orosa Pure Cover Nail Paint in Clementine، الذي يتميز بلونه الكريمي وتركيبته الغنية التي تجف بسرعة.

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