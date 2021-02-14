تفاصيل أول اجتماع لرابطة «أنتي الأهم الرياضية»: اهتمام بالموهوبات وذوي الهمم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهد مقر مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع مؤسسة سفراء العمل التطوعي، تدشين رابطة «أنتي الأهم الرياضية»، حيث عُقد أول اجتماع للرابطة، بحضور الدكتور عمرو حسن رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، وصلاح كمال نائب رئيس مؤسسة سفراء العمل التطوعي، وعدد من الإعلاميين والرياضيين في مصر، وجرى عرض تصور كامل عن فكرة الرابطة والأهداف المرجوة منها، ومقترح لكافة الخطط والفعاليات المتوقع تنفيذها على مدار العام.

وقالت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والمسؤولة عن ملف الكرة النسائية في مصر ورئيس الرابطة التي جرى إطلاقها رسميا تزامنا مع شهر المرأة العالمي، إنها ستكون خطوة إضافية جديدة في بناء نمط صحي وحياتي لدى كل فتاة وسيدة مصرية وعربية، كما نهدف من خلال «أنتي الأهم الرياضية»، إلى رفع معنويات المرأة المصرية وتنمية قدراتها ولياقتها البدنية من خلال عدد من الفعاليات والأحداث الرياضية التي سيجري تنفيذها قريبا.

وعقبت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعضو مجلس الشيوخ المصري، قائلة إنه من الضروري الاهتمام وتسليط الضوء على أمهات الأبطال، خاصة من ذوي الهمم، وتكريمهن، وتبني المواهب الرياضية وتشجيعها، مؤكدة أن مصر وضواحيها مليئة بالمواهب الرياضية النسائية التي تحتاج إلى تبني وتشجيع ودعم لتظهر للضوء في سماء الرياضة المصرية.

وأكدت الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أهمية خطوات وآلية تنفيذ «أنتي الأهم الرياضية»، موضحة أن نجاح الرابطة سيكون عبر نجاح الخطة وآلية التنفيذ، مضيفة أن كل ما نسعى لتحقيقه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد وضع ملف المرأة على أجندة أولوياته، وكان اهتمامه التاريخي بدور المرأة في كافة المجالات، ومنحها حقوقها، وتوفير كل الفرص لها، وذلك بما يتضمن تسليط الضوء على جهود المرأة المصرية في الرياضة بكافة أنواعها.

وتحدثت الدكتورة ميرفت حسنين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأولمبية وعضو المكتب التنفيذى الأفريقي للمبارزة، عن ضرورة توجيه الاهتمام لفتيات الصعيد والقرى والنجوع لتمكين المرأة في جميع أنحاء مصر رياضيا.

يشار إلى أن رابطة «أنتي الأهم الرياضية» سوف تقوم بإطلاق عدد من الفعاليات الرياضية في مصر، على أن تتوسع لتشمل الوطن العربي ليكون منبعها ونقطة انطلاقها من جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن تطلق الرابطة عددا من الفعاليات خلال الفترة المقبلة للمرأة الرياضية المصرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، من أجل تمكين الفتيات رياضيًا، ودعم الأبطال بأولمبياد طوكيو، وصناعة وتبني الأبطال الرياضيين، وتشكيل روابط تشجيعية نسائية للسيدات في كل الأندية المصرية، وإقامة معسكرات رياضية نسائية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية في كافة المحافظات، بالإضافة إلى تشجيع وتبني البطلات الرياضيات متحديات الإعاقة في مصر، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية.