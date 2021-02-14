أغلى هدايا الـ«فلانتين» في العالم: واحدة منها بـ380 مليون جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يحتفل ملايين الأزواج والـ«كابلز» حول العالم اليوم، بعيد الحب، فسرعان ما يبادر كل طرف بتعبيره عن حبه للطرف الآخر، وتقديم هدية مميزة له خلال هذا اليوم.. وبالتزامن مع تلك الاحتفالات، قد يكون من الصعب لأصحاب الملايين العثور على شيء مناسب لتقديمه لشركائهم، وذلك لأنه من المحتمل أنهم حصلوا على معظم الأشياء التي يريدونها، لهذا السبب قدمت منصة catawiki، قائمة بالهدايا التي تناسب الأشخاص الأكثر ثراء.

قائمة الهدايا الأغلى للفلانتين في العالم

قلم جاف بـ600 ألف يورو

جرى تصميم قلم جاف للكتابة من قبل شركة Mystery Masterpiece العالمية، وصل سعره إلى 600 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من 11 مليون جنيه مصري.

القلم مزين بـ840 ماسة، ويحتوي على أكثر من 20 قيراطًا من الأحجار الكريمة من اختيارك، مثل الزمرد أو الماس أو الياقوت.

ساعة بـ20 مليون يورو

جرى تقديم ساعة من ماركة «شوبارد» العالمية، وصل سعرها إلى 20 مليون يورو، أي ما يقرب من 380 مليون جنيه مصري، حيث جرى تطريز الساعة من 874 ماسة بألون غير عادية، ما منحها مظهرا رائعا.

حقيبة يد بـ3 ملايين يورو

تعتبر حقيبة Nights Diamond Purse، على شكل قلب، من أغلى حقائب العالم، حيث تتزين الحقيبة بـ4517 ماسة صفراء ووردية وشفافة، وجرى صنعها بواسطة 10 مصممين مختلفين، إذ أمضوا 8800 ساعة معًا في إنشاء هذه القطعة الرائعة.

ويبلغ سعر الحقيبة 3 ملايين يورو، أي ما يعادل 56 مليون جنيه مصري.

نظارة شمسية بـ340 ألف يورو

تعد النظارة الشمسية «دي ريجو فيجن» المصممة من قبل شركة «شوبارد» العالمية، واحدة من أفضل النظارات المصممة، إذ يبلغ سعرها 340 ألف يورو، أي ما يعادل 6 ملايين جنيه مصري.

وجرى تزيين النظارة بـ60 جراما من الذهب عيار 24 قيراط، كما تحاط أذرعها بـ51 ماسة.