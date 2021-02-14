بوسي شلبي توجه رسالة لـ محمود عبدالعزيز في الفلانتين: مات من يستحق الحب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة لزوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بمناسبة الاحتفال بعيد الحب «الفلانتين» الذي يوافق اليوم الأحد 14 فبراير.

تفاعل المشاهير مع الإعلامية بوسي شلبي

ونشرت «بوسي» صورا جمعتها بزوجها الراحل محمود عبدالعزيز، وأخرى عليها رسالة تعبيرية جاء خلالها: «أشتهي قرب شخص لا يمكنني الوصول إليه، أصبح في عالم أنقى وأجمل من هذا العالم، ولكن الاشتياق يقتلني»، وعلقت عليها قائلة: «لا يوجد حب، لقد مات من يستحق الحب».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، خاصة مشاهير الفن، فعلقت الفنانة سوسن بدر، قائلة: «الله يرحمه، تعيشي وتفتكري بالحب والخير دايما»، فيما علقت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، قائلة: «يا حبيبة قلبي، ربنا يصبر قلبك المليان حب وعطاء، ويغفرله ويسكنه فسيح جناته، فعلا هو في عالم أحلى بكتير».

بوسي شلبي بإطلالة سعاد حسني في «خلي بالك من زوزو»

وفي ديسمبر الماضي، نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورا لحضورها فاعليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

وظهرت الإعلامية بإطلالة تشبه إحدى إطلالات الفنانة الراحلة سعاد حسني، خلال بطولتها لفيلم «خلي بالك من زوزو»، والتي ظهرت بها خلال مشهد زواج شقيقة الفنان حسين فهمي، حينما ارتدت فستانا من اللون الأسود وأدت رقصة.

تفاصيل إطلالة بوسي شلبي

وجاء فستان بوسي شلبي، باللون الأسود مقفول تماما وبأكمام، وتميز بياقة مرفوعة لأعلى، حيث كان يشبه «الجاكيت» الأحمر الذي ارتدته سعاد حسني، في الفيلم.

وحرصت الإعلامية أيضا على الظهور بتسريحة شعر من ستايل شعر سعاد حسني، خلال المشهد ذاته، حيث لمت شعرها كاملا لأعلى على طريقة «هاي بان».