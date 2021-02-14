8 معلومات عن الراقصة ناريمان عبود.. تميزت بـ«إطلالات محتشمة» وتوفيت بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الملحن والشاعر اللبناني وسام الأمير، وفاة زوجته الراقصة اللبنانية ناريمان عبود، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ناعيا إياها عبر حسابه على تويتر: «يا أوفى زوجة وأحن أم، يا رمز التضحية والوفاء، يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء، لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟، تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية، ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات، الله يرحمك يا أميرة».

وفي تغريدة أخرى، دوّن الأمير آية من الإنجيل، قائلا: «أيّها الربّ يسوع، إرأف بتلك الأنفس الأسيرة في المطهر، يا من قبلت من أجل خلاصها، أن تأخذ لنفسك طبيعتنا البشريّة وتعاني الموت الأليم، يا يسوع الطيّب القلب إغسل بدمك الطاهر هذه الأنفس الحبيبة فيختصر زمن كفّارتهم».

معلومات عن الراقصة ناريمان عبود

1. فنانة وراقصة استعراضية لبنانية.

2. لمع نجمها في الرقص الشرقي خلال ثمانينيات القرن الماضي.

3. زوجة الملحن والشاعر اللبناني وسام الأمير الذي لحن لكبار مشاهير الغناء العربي، بينهم نجوى كرم، وملحم زين، وعاصي الحلاني.

4. يصل عدد متابعي حسابها الرسمي على إنستجرام إلى 126 ألف متابع.

5. تمتلك قناة خاصة على يوتيوب لتعليم الرقص الشرقي، يتابعها إلى 448 حسابا.

6. كانت حريصة على نشر فيديوهات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام لتعليم الرقص الشرقي.

7. ظهرت في العديد من صورها بإطلالات محتشمة عبر تطبيق إنستجرام.

8. حثّت متابعيها في يوليو الماضي على الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت مرتدية كمامة لامعة ملونة، وأرفقت على صورتها تعليقا باللغة الإنجليزية: «ابقوا آمنين».