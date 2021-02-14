الامارات | أعراض تنذر بالتهاب البنكرياس.. وتتطلب استشارة الطبيب فوراً

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تنذر بالتهاب البنكرياس.. وتتطلب استشارة الطبيب فوراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مركز البنكرياس السويسري على أن التهاب البنكرياس يستلزم استشارة الطبيب على الفور؛ لأنه قد يهدّد الحياة.

وأضاف أن التهاب البنكرياس له أسباب عدة، أبرزها المشروبات الكحولية وحصوات المرارة، موضحاً أن أعراض الالتهاب تتمثل في الآلام الشديدة بالجزء العلوي من البطن، والتي غالباً ما تتخذ شكل حزام وتمتد إلى الظهر.

ومن الأعراض الأخرى لالتهاب البنكرياس الغثيان والقيء والانتفاخ والحمى والارتجاف واضطرابات الهضم والشعور العام بالإعياء.

ويتحدد العلاج بناء على السبب وشدة المرض، علماً بأن الحالات الشديدة قد تستلزم الخضوع للجراحة.

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