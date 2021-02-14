طريقة عمل المكرونة بالسبانخ والجمبري

القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
07:37 ص | الأحد 14 فبراير 2021
تعد وجبة المكرونة بالسبانخ والجمبري من أشهى المأكولات التي يفضلها البعض، لذا يقدم «هن» طريقة تحضيرها في التقرير التالي:
مقادير مكرونة بالسبانخ والجمبري
1 كيلو مكرونة فراشة مسلوقة
1 كيلو جمبري منظف ماعدا الذيل
زبدة
زيت زيتون
5 فص ثوم مفروم ناعم
ملح
فلفل أسود
نصف كوب مرقة سمك
1 كوب كريمة
2 حزمة أوراق سبانخ مقطعة
1 ملعقة كبيرة بهارات سمك
250 جرام جبن شيدر أصفر مبشور
بودرة ثوم
دقيق
أعشاب منسمة
طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والجمبري
يشوّح الجمبري في الزبدة مع الأعشاب
ثم يضاف الملح والفلفل وبهارات السمك وبودرة الثوم وقليل من الدقيق وتشوح جيدًا
ثم تضاف السبانخ
ثم تضاف المرقة مع التحريك
ثم يضاف الكريمة وتترك حتى الغليان
تضاف الجبنة حتى الذوبان
ثم تضاف المكرونة وتخلط جيدًا
وتُقدم ساخنة