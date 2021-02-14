طريقة عمل المكرونة بالسبانخ والجمبري

تعد وجبة المكرونة بالسبانخ والجمبري من أشهى المأكولات التي يفضلها البعض، لذا يقدم «هن» طريقة تحضيرها في التقرير التالي:

مقادير مكرونة بالسبانخ والجمبري

1 كيلو مكرونة فراشة مسلوقة

1 كيلو جمبري منظف ماعدا الذيل

زبدة

زيت زيتون

5 فص ثوم مفروم ناعم

ملح

فلفل أسود

نصف كوب مرقة سمك

1 كوب كريمة

2 حزمة أوراق سبانخ مقطعة

1 ملعقة كبيرة بهارات سمك

250 جرام جبن شيدر أصفر مبشور

بودرة ثوم

دقيق

أعشاب منسمة

طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والجمبري

يشوّح الجمبري في الزبدة مع الأعشاب

ثم يضاف الملح والفلفل وبهارات السمك وبودرة الثوم وقليل من الدقيق وتشوح جيدًا

ثم تضاف السبانخ

ثم تضاف المرقة مع التحريك

ثم يضاف الكريمة وتترك حتى الغليان

تضاف الجبنة حتى الذوبان

ثم تضاف المكرونة وتخلط جيدًا

وتُقدم ساخنة​