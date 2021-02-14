في عيد الحب.. طريقة عمل سموذي بالفراولة خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع حلول عيد الحب الفلانتين، يزداد البحث عن المشروبات ذات اللون الأحمر الذي يرمز إلى المحبة، بإعداده خلال العشاء الرومانسي في المنزل، خلال احتفال الزوجين بتلك المناسبة.

وفيما يلي طريقة بسيطة لتحضير سموذي بالفراولة الدايت خطوة بخطوة في المنزل، نقلا عن موقع «self» المتخصص في التغذية العلاجية.

مقادير سموذي بالفراولة

توت.

ماء.

عصير ليمون.

فراولة مجمدة.

موز.

كوب زبادي.

طريقة تحضير سموذي بالفراولة

- في الخطوة الأولى لابد من خلط الماء مع التوت جيدا، للحصول على قوام كريمي.

- لابد من إضافة الفراولة المجمدة مع الموز والثلج في الخلاط.

- خلال الخطوة الأخير يجب إضافة كوب الزبادي وعصير الليمون، ثم تقديم العصير والاستماع بمذاقه الطبيعي الخالي من السعرات الحرارية العالية.