قدّمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل باستا ستيك، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل باستا ستيك

2 شريحة ستيك

1 كيلو مكرونة شرائط عريضة ومسلوقة

ملح

فلفل أسود مجروش

2 عود روزماري طازج

زبدة

4 فص ثوم مفروم

1 كوب طماطم شيري

700 مل كريمة

70 جرامًا جبنة بارميزان مبشورة ناعم ملح

فلفل أسود

2 حزمة بيبي سبانخ مقطعة

طريقة تحضير باستا ستيك

يشوّح الروزماري في الزبدة

ثم يضاف الستيك ويشوح جيدًا على الجهتين

ويضاف له الفلفل الأسود المجروش

ثم يرفع الستيك والروزماري من الطاسة

ويضاف الثوم والطماطم والسبانخ والملح، وتشوح في الزبدة

ثم تضاف الكريمة وتترك حتى الغليان

تضاف المكرونة والطماطم مع الخلط

ثم يقطع الستيك شرائح ويضاف

ثم تضاف الجبنة وتترك حتى الذوبان

وتُقدم ساخنة