أكثر مدن العالم رومانسية لعيد الفلانتين

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر قضاء عيد الفلانتين في مكان رومانسي أحد أكثر الأشياء التي يتمناها الكثيرون، وعلى الرغم من صعوبات السفر في وقتنا الحاضر، بسبب جائحة فيروس كورونا، فلا ضير من التعرف على بعض أفضل المدن الرومنسية لقضاء عيد الفالنتاين مع من تحب، وفق ما ذكر موقع " 24 الإماراتي".

فيما يلي مجموعة من أفضل المدن الرومانسية حول العالم لقضاء عيد الفالنتاين فيها، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

جايبور، الهند

تقع في إقليم راجسثان الهندي، وتشتهر باسم المدينة الوردية، وتعرف بأنها مدينة الحب الهندية، لذا فهي مثالية للأشخاص الذين يبحثون عن ملاذ رومنسي مميز لقضاء عيد الحب.

كيوتو، اليابان

تمثل مدينة كيوتو اليابانية خياراً رومنسياً رائعاً لقضاء عيد الفالنتاين فيها، وذلك بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة التي تخلق أجواء ساحرة مناسبة للعشاق.

مراكش، المغرب

يتتبر مدينة مراكش المغربية خياراً رائعاً لمحبي الأماكن القديمة التي تمتزج بعبق التاريخ وسحر الألوان المتنوعة.

براغ، جمهورية التشيك

تتميز براغ بمناظرها المتنوعة وأماكنها السياحية المختلفة. عندما تكون في حالة حب وتبحث عن مكان لالتقاط الصور الرومانسية، فإن هذه المدينة هي المكان المناسب لذلك.

باريس، فرنسا

لا يوجد مكان على الأرض رومانسي مثل باريس، فهي مدينة الحب والجمال والفنون، لذا فهي أحد الخيارات المثالية لمحبي الرومانسية وقضاء أوقات لا تنسى في أحضان هذه المدينة الساحرة.

مدينة البندقية، إيطاليا

البندقية مكان آخر رومانسي يعج بالأماكن الرومنسية مثل مدينة باريس. يمكن الاستمتاع برحلات رومنسية بقوارب الغوندولا المحلية في أقنية المدينة المائية، وتناول القهوة والكرواسان في أحد مقاهيها الرومانسية، إضافة إلى القيام بجولات على الأرجل في أزقتها التاريخية الضاربة في القدم.