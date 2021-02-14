احذر... 5 مخاطر من تناول الكاتشب والمايونيز

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر أطباء من الإفراط في تناول الكاتشب والمايونيز، بسبب تأثيرهما الضار على الصحة العامة للجسم.

وأفاد تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الطبي، بأن هناك بعض المخاطر والأضرار التي يسببها الكاتشب والمايونيز، أبرزها، وفق ما ذكر موقع " سبونتيك".

أمراض القلب

قد يسبب خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لأن دهون الأوميجا الموجودة في المايونيز تؤدي إلى أمراض القلب والسرطان.

السرطان

يحتوي الكاتشب والمايونيز على الخل المقطر والسكر والمواد الكيميائية والمبيدات، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

الجهاز المناعي

يضعف الكاتشب والمايونيز الجهاز المناعي، لاحتوائهما على شراب الذرة عالي الفركتوز الغني بالدهون الخطرة التي تقلل من كفاءة المناعة.

قرحة المعدة

يحتوي الكاتشب والمايونيز على الدهون التي تؤدي إلى ارتفاع التهاب قرحة المعدة.

النقرس

بسبب احتوائهما على نسبة عالية من الصوديوم والتي ينتج عنها التهاب القدم وزيادة فرصة الإصابة بالنقرس.